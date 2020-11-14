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НБУ резко сменил курс валют, доллару "дали по зубам": что будет с гривной после выходных

Курс валют в Украине 14 ноября "парализует" гривну, которая после выходных больно ударит по доллару и евро.

Предполагается, что банкнота с Бенджамином Франклином в понедельник потеряет несколько позиций. А именно, гривна "откусит" 8,05. Евро также достанется, хотя и не настолько сильно. В понедельник гривна устроит ему "вырванные годы", отобрав 5,42 позиции.

Курс валют от НБУ 14 ноября будет таким: 100 долларов – 2819,63 грн; 100 евро – 3326,6 грн.

Хватит сил у украинской гривны и на российский рубль, который будет опущен до уровня 3,6485 за десять купюр.

Новый коммунальный удар, после повышения тарифов украинцы могут остаться без газа

Украинские чиновники намерены уже в ближайшее время оставить несколько миллионов человек без газа.

Об этом сообщила глава энергетических и жилищных программ Татьяна Бойко. По ее словам, уже с первого января лишиться газа могут около трех миллионов человек. Именно столько человек в стране таких, у кого нет газового счетчика.

"Вы можете подать заявку и до конца месяца установить счетчик бесплатно, иначе уже с 1 января газоснабжение вам будет остановлено", - рассказали в "Николаевоблгазе".

По словам Бойко, подачу "голубого топлива" вряд ли остановят, хотя и должны были бы это сделать.

Пенсии в Украине: стало известно, где получают больше всего

Стало известно сколько получают украинцы на заслуженном отдыхе

Украинцев уже в следующем году ждет новая пенсионная реформа, тех, кто уже вышел на заслуженный отдых, обяжут вносить вклад на личный счет. А пока средняя пенсия по Украине составляет 3500 грн.

В тот же момент больше всего повезло жителям столицы, они получают около 4676 грн и могут рассчитывать на самые высокие выплаты. Украинским пенсионерам хуже всего приходится в Тернопольской и Черниговской областях, ведь они получают меньше других - всего около 2,6 тысячи гривен. В топ-3 региона по размеру пенсий попали Киев, Донецкая область и Луганская область.

Ужесточение карантина: что будет с вузами и колледжами, срочное заявление МОН

Министерство образования и науки рекомендовало учреждениям высшего и профессионального предвысшего образования перейти на смешанную форму обучения

Об этом сообщил министр образования Сергей Шкарлет.

"С 16 ноября 2020 обучение в учреждениях высшего и профессионального предвысшего образования МОН рекомендует проводить по смешанной форме с внесением соответствующих изменений в график образовательного процесса и расписания занятий, учитывая эпидемическую ситуацию в каждом конкретном регионе и учебном заведении. Письмо уже отправлено руководителям учебных заведений", - сообщил министр.

Отмечается, что организовывая обучение по дистанционной или смешанной форме, следует учитывать изменения Кабмина в правила карантина и предыдущие рекомендации МОН.

Напомним, что новое повышение разорит украинцев, в Нацбанке предупредили о расценках.

Как сообщала Politeka, накопление пенсий может стать новой аферой, украинцев предупредили о проблемах.

Также Politeka писала, что стало известно, что ждет школьников после выхода с каникул, заявление МОН.