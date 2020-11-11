Цены на продукты в Украине заметно подскочили из-за неурожая и падения гривны

Как сообщает Politeka.net, в НБУ рассказали, какие товары и почему подорожали за последний месяц. Согласно данным, размещенным на официальном сайте, в октябре рост потребительской инфляции ускорился до 2,6% в годовом выражении, хотя в сентябре был 2,3%. Этот фактор значительно повлиял на подорожание продовольственных товаров вместе с ослаблением национальной валюты и плохим урожаем ряда сельскохозяйственных культур.

"Довольно быстро подорожало растительное масло на фоне низкого урожая подсолнечника и высоких экспортных цен. Это в свою очередь отразилось и на стоимости майонеза и маргарина", - сообщила пресс-служба Национального банка.

Вдобавок, начали быстрее расти цены на хлеб и макаронные изделия, потому что подорожало сырье и энергия. В итоге За прошедший месяц рост цен на продовольственные товары в Украине ускорился до 3,4% г/г.

Сильно подорожали также непродовольственные товары (0,8% р/г), в первую очередь: бытовая техника, мебель и автомобили. А вот одежда и обувь сильно подешевели из-за плохого спроса. Рост стоимости услуг замедлился до 6,4% г/г, украинцы стали дешевле обслуживать в гостиницах, кинотеатрах, кафе, ресторанах, салонах красоты. В то же время, выросли расценки в медучреждениях.

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