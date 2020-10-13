В Министерстве образования и науки рассказали, как будут учиться украинские школьники после выхода с каникул 30 октября

30 октября школьники должны будут вернуться к учебе после осенних каникул. Как сообщил и.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет, учеников младших классов ждет переход на смешанную или очную форму обучения, однако окончательное решение будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране, пишут УНН.

«После 30 октября, в зависимости от уровня эпидемиологической ситуации, ученики младших классов 1-4 в зависимости от уровня заболеваемости на основании консультации с Министерством здоровья могут быть введены другие, кроме дистанционной, формы обучения: смешанное, или очное обучение», - рассказал Шкарлет.

Добавим, что ранее украинским учебным заведениям было рекомендовано провести осенние каникулы с 15 по 30 октября. Также сообщалось, что после этого школьники могут перейти на дистанционное обучение.

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