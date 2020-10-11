Накопление пенсий может превратиться в очередную проблему для миллионов украинцев
Экономист Александр Хмелевский рассказал журналистам издания Главред, что накопительная пенсионная система, введение которой сейчас активно обсуждают, никоим образом не обеспечит людей достойными пенсиями, а может обернуться очередной аферой.
Он пояснил, что накопительная пенсионная система предусматривает ежемесячные отчисления из зарплаты работников, то есть доходы украинцев уменьшатся. Кроме того, отчислений и денег может не хватить на безбедную старость и придется буквально выживать, кто как сможет.
Также эксперт напомнил о рисках потери накоплений, которые уже происходили в других странах.
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"Рассматриваются различные суммы отчислений в основном на уровне 2-7%. Нетрудно подсчитать, что таких отчислений, даже за 35 лет трудового стажа, не хватит на приличную пенсию. Кроме того, существуют риски потери накоплений. В частности, государство может через несколько лет, когда на накопительных счетах соберутся немалые средства, перечислить их в общий Пенсионный фонд. Подобное уже случилось в Венгрии и России", - предупредил экономист.
Ко всему прочему, для государства введение накопительной пенсионной системы тоже обернется потерями, ведь это потянет дополнительные расходы бюджетных средств в размере нескольких миллиардов гривен ежегодно.
Поэтому накопление пенсий может стать очередной аферой в Украине, которая не принесет ожидаемого результата.
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