Міністерство освіти і науки рекомендувало закладам вищої та професійної вищої освіти перейти на змішану форму навчання

Про це повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет в Telegram.

"З 16 листопада 2020 року навчання в закладах вищої та професійної вищої освіти МОН рекомендує проводити за змішаною формою з внесенням відповідних змін до графіку освітнього процесу та розкладу занять, враховуючи епідемічну ситуацію в кожному конкретному регіоні та навчальному закладі. Лист вже надіслано керівникам навчальних закладів", - повідомив міністр.

Зазначається, що організовуючи навчання за дистанційною або змішаною формою, слід враховувати зміни Кабміну до правил карантину та попередні рекомендації МОН.

Ініціативу активно коментують у мережі

"Смажений півень клюнув? або ще ні?", "Давно вже пора переходити на дистанційне школам і університетам«,"...вона вже давно змішана... З цим, коричневим...", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, в Україні відмовилися від адаптивного карантину, тобто від зонування залежно від кількості заражених. Тепер вся країна буде однією зоною.

Забороняють масові заходи за участю понад 20 осіб. Воодітся правило заповненості не більше 50% місць в театрах і кінотеатрах, громадському транспорті. Заборона дискотек. Не проводитимуться планові госпіталізації.

Нагадаємо, в українських школах запропонували заборонити російську мову: "вчителі повинні...".

Як повідомляла Politeka, Міносвіти скасувало ключовий іспит, деталі скандального рішення і що тепер буде.

Також Politeka писала, що стало відомо, що чекає школярів після виходу з канікул, Заява МОН: "після 30 жовтня...».