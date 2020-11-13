Українські чиновники мають намір вже найближчим часом залишити кілька мільйонів людей без газу

Про це повідомила голова енергетичних і житлових програм «Опора» Тетяна Бойко, передає «Обозреватель».

За її словами, вже з першого січня позбутися газу можуть близько трьох мільйонів людей. Саме стільки людей в країні таких, у кого немає газового лічильника.

"Ви можете подати заявку і до кінця місяця встановити лічильник безкоштовно, інакше вже з 1 січня газопостачання вам буде зупинено», - розповіли в «Миколаївоблгазі».

За словами Бойка, подачу "блакитного палива" навряд чи зупинять, хоча і повинні були б це зробити.

"Я не думаю, що такій кількості українців відключать газ», - зазначила вона.

Раніше ми писали, що в "Нафтогазі" попередили, що вартість газу для побутових споживачів зросте майже на 35%. Українцям доведеться платити більше за блакитне паливо вже з листопада 2020 року.

З 1 листопада ціна за кубометр газу за місячним тарифом становитиме 6,33 гривні з ПДВ і без урахування вартості доставки газу. Минулого місяця, для порівняння, Ціна за кубометр становила 4,7 гривні.

Мало того, як прогнозують експерти, найближчим часом газ може подорожчати до 9 тисяч гривень за тисячу кубометрів.

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