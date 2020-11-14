Стало відомо скільки отримують українці на заслуженому відпочинку

Українців вже наступного року чекає нова пенсійна реформа, тих, хто вже вийшов на заслужений відпочинок, зобов'яжуть робити внесок на особистий рахунок. А поки середня пенсія по Україні становить 3500 грн.

Про це йдеться в даних Пенсійного фонду України.

У той же момент найбільше пощастило жителям столиці, вони отримують близько 4676 грн і можуть розраховувати на найвищі виплати. Українським пенсіонерам найгірше доводиться у Тернопільській та Чернігівській областях, адже вони отримують менше за інших - всього близько 2,6 тисячі гривень. У топ-3 регіони за розміром зарплат потрапили Київ, Донецька область і Луганська область.

Так, в Україні отримують такі пенсії: Київ – 4676 грн; Вінницька область – 2848 грн; Волинська область – 2841 грн; Дніпропетровська область – 3860 грн; Донецька область – 4428 грн; Житомирська область – 2948 грн; Закарпатська область – 2693 грн; Запорізька область – 3597 грн; Івано - Франківська область – 2909 грн; Київська область – 3456 грн; Кіровоградська область – 3000 грн; Луганська область – 4098 грн; Львівська область – 3086 грн; Миколаївська область – 3155 грн; Одеська область – 3225 грн; Полтавська область – 3321 грн; Рівненська область – 2826 грн; Сумська область – 3057 грн; Тернопільська область – 2619 грн; Харківська область – 3455 грн; Херсонська область – 2909 грн; Хмельницька область – 2839 грн; Черкаська область – 3017 грн; Чернігівська область – 2695 грн; Чернівецька область – 3031 грн.

Також раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів України прийняв рішення, яке все змінить для громадян. Так, в нашій країні тепер діятиме політика "єдиного звернення".

Тепер кожен українець матиме можливість швидше отримати пенсії та допомогу. Отримувати кошти дозволили на поточний банківський рахунок. І після прийняття рішення Кабміну вже не потрібно буде йти в Пенсійний фонд, далі - в банк для відкриття рахунку, а потім чекати, і знову йти в банк.

Нагадаємо, що українцям розкрили нюанси підрахунку розміру пенсії, можна отримувати до 17 тисяч гривень.

Як повідомляла Politeka, накопичення пенсій може стати новою аферою, українців попередили про проблеми.

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