Курс валют в Україні 14 Листопада «паралізує» гривню, яка після вихідних боляче вдарить по долару і євро
Як повідомляє Politeka, про це говорить прогноз фахівців з нацрегулятора.
Передбачається, що банкнота з Бенджаміном Франкліном в понеділок втратить кілька позицій. А саме, гривня "відкусить" 8,05. Євро також дістанеться, хоча і не настільки сильно. У понеділок гривня влаштує йому "вирвані роки", відібравши 5,42 позиції.
Курс валют від НБУ 14 листопада буде таким:
100 доларів – 2819,63 грн;
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100 євро - 3326,6 грн.
Вистачить сил в української гривні й на російський рубль, який буде опущений до рівня 3,6485 за десять купюр.
До цього ми розповідали, що коливання курсу долара в Україні можуть стати досить істотними, курс може варіюватися в діапазоні 28,1-28,25 гривні за долар
Як стверджує економіст Андрій Шевчишин, Україна входить в період податкових виплат, під які компанії продаватимуть інвалюту.
"Сильні розпродажі можуть натиснути на курс, єдиною силою, здатною компенсувати цей рух, будуть нерезиденти, які "сидять на гривні" після виходу з ОВДП, а також НБУ з купівлею валюти", – повідомив він.
Нагадаємо, що нове підвищення розорить українців, в Нацбанку попередили про розцінки: "швидко подорожчало...".
Як повідомляла Politeka, зрив поставок готівкового долара підірвав курс гривні, що зараз відбувається в обмінниках: "13 листопада почнеться...".
Також Politeka писала, що долар раптово підскочить, курс валют від НБУ здивує українців: що буде з гривнею.