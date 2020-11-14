Курс валют в Україні 14 Листопада «паралізує» гривню, яка після вихідних боляче вдарить по долару і євро

Як повідомляє Politeka, про це говорить прогноз фахівців з нацрегулятора.

Передбачається, що банкнота з Бенджаміном Франкліном в понеділок втратить кілька позицій. А саме, гривня "відкусить" 8,05. Євро також дістанеться, хоча і не настільки сильно. У понеділок гривня влаштує йому "вирвані роки", відібравши 5,42 позиції.

Курс валют від НБУ 14 листопада буде таким:

100 доларів – 2819,63 грн;

100 євро - 3326,6 грн.

Вистачить сил в української гривні й на російський рубль, який буде опущений до рівня 3,6485 за десять купюр.

До цього ми розповідали, що коливання курсу долара в Україні можуть стати досить істотними, курс може варіюватися в діапазоні 28,1-28,25 гривні за долар

Як стверджує економіст Андрій Шевчишин, Україна входить в період податкових виплат, під які компанії продаватимуть інвалюту.

"Сильні розпродажі можуть натиснути на курс, єдиною силою, здатною компенсувати цей рух, будуть нерезиденти, які "сидять на гривні" після виходу з ОВДП, а також НБУ з купівлею валюти", – повідомив він.

Нагадаємо, що нове підвищення розорить українців, в Нацбанку попередили про розцінки: "швидко подорожчало...".

Як повідомляла Politeka, зрив поставок готівкового долара підірвав курс гривні, що зараз відбувається в обмінниках: "13 листопада почнеться...".

Також Politeka писала, що долар раптово підскочить, курс валют від НБУ здивує українців: що буде з гривнею.