Бывший муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу

Как сообщает Politeka.net фото он показал на своей странице в Инстаграм.

Как известно, сейчас экс-муж певицы живет в Киеве.

Ани Лорак же живет в Москве. С ней после развода осталась и дочь София.

Мурат в последнее время общается с дочерью только через интернет. Одним из таких моментов он и поделился.

Налчаджиоглу опублиовал скриншот видеозвонка дочери. В кадре видно, что девочка улыбается и прижимает к себе игрушку. Соня невероятно похожа на отца.

"Love is in the air", - написал Мурат на снимке и добавил сердечко.

Напомним, в июне София отметила девятилетие. Праздник прошел в тесном кругу, на котором присутствовал крестный папа Филипп Киркоров, но отсутствовал биологический. Что стало причиной неявки, Налчаджиоглу так и не объяснил.

Мурат Налчаджиоглу и Ани Лорак прожили вместе 14 лет. Официально развод пары был оформлен 31 января 2019 года.

После этого Ани Лорак объявила, что встречается с бывшим супругом певицы TAYANNA Егором Глебом. В то время как Налчаджиоглу успел повстречаться уже с несколькими девушками.

Отметим, девятилетняя София является единственным ребенком как для Мурата, так и для Ани Лорак.

Напомним, что Ани Лорак похвасталась пикантным подарком от Филиппа Киркорова: "Фи, как он вам не идет".

Как сообщала Politeka, маленькая дочь Ани Лорак дала фору звездной маме в роскошном платье: «Вау, принцессы».

Также Politeka писала, что счастливая Лорак обтянула животик, рассекретив изменения в фигуре: "Фоткал Лазарев".