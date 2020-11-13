Бывший муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу
Как сообщает Politeka.net фото он показал на своей странице в Инстаграм.
Как известно, сейчас экс-муж певицы живет в Киеве.
Ани Лорак же живет в Москве. С ней после развода осталась и дочь София.
Мурат в последнее время общается с дочерью только через интернет. Одним из таких моментов он и поделился.
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Налчаджиоглу опублиовал скриншот видеозвонка дочери. В кадре видно, что девочка улыбается и прижимает к себе игрушку. Соня невероятно похожа на отца.
"Love is in the air", - написал Мурат на снимке и добавил сердечко.
Напомним, в июне София отметила девятилетие. Праздник прошел в тесном кругу, на котором присутствовал крестный папа Филипп Киркоров, но отсутствовал биологический. Что стало причиной неявки, Налчаджиоглу так и не объяснил.
Мурат Налчаджиоглу и Ани Лорак прожили вместе 14 лет. Официально развод пары был оформлен 31 января 2019 года.
После этого Ани Лорак объявила, что встречается с бывшим супругом певицы TAYANNA Егором Глебом. В то время как Налчаджиоглу успел повстречаться уже с несколькими девушками.
Отметим, девятилетняя София является единственным ребенком как для Мурата, так и для Ани Лорак.
Напомним, что Ани Лорак похвасталась пикантным подарком от Филиппа Киркорова: "Фи, как он вам не идет".
Как сообщала Politeka, маленькая дочь Ани Лорак дала фору звездной маме в роскошном платье: «Вау, принцессы».
Также Politeka писала, что счастливая Лорак обтянула животик, рассекретив изменения в фигуре: "Фоткал Лазарев".