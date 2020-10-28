Известная исполнительница Ани Лорак похвасталась фигуркой в обтягивающих лосинах

Как передает Politeka.net, свежее фото появилось в Инстаграм артистки. Красотка позировала в черных лосинах с завышенной талией, укороченной кофте и массивных ботинках. Сверху звезда набросила большую куртку. Образ завершила кепка на голове.

«1. Думать созидательно! 2. Кушать полезное! 3. Общаться с позитивными, вдохновляющими людьми! А вы записываете важное?», - подписала снимок артистка.

За 40 минут ее пост собрал почти 40 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Ну нереальная же!», «Стиль ваш топ», «прекрасная, у вас безумно красивая улыбка!», «Ну королева стиля», «Любимая Дюймовочка с ослепительной улыбкой и лучиками солнца в глазах», «Фигура просто Вауу, не налюбоваться», «У тебя фигурка лучше чем у Лободы. Так держать», "Фоткал Лазарев", - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что фигура Лорак за лето и осень сильно изменилась. На карантине артистка набрала много лишних килограммов, от которых потом старательно избавлялась. Судя по фото, ей это удалось.

Ранее мы писали, что Ани Лорак выбрала образ бунтарки. Она поделилась снимком, на котором позировала в черных штанах, высоких ботинках на шнуровке и черной кофте с принтом на фоне своего роскошного особняка.

Напомним, что Ани Лорак в объятиях молодого любовника растаяла от счастья: "Неужели совесть проснулась".

Как сообщала Politeka, новый особняк Ани Лорак поражает роскошью, появились фото: "В соседях Волочкова и...".

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