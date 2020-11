Колишній чоловік Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу

Як повідомляє Politeka.net фото він показав на своїй сторінці в Instagram.

Як відомо, зараз екс-чоловік співачки живе в Києві.

Ані Лорак же живе в Москві. З нею після розлучення залишилася і дочка Софія.

Мурат останнім часом спілкується з дочкою тільки через Інтернет. Одним з таких моментів він і поділився.

Налчаджіоглу опубліував скріншот відеодзвінка дочки. У кадрі видно, що дівчинка посміхається і притискає до себе іграшку. Соня неймовірно схожа на батька.

"Love is in the air", - написав Мурат на знімку і додав сердечко.

Нагадаємо, у червні Софія відзначила дев'ятиріччя. Свято пройшло в тісному колі, на якому був присутній хресний тато Філіп Кіркоров, але був відсутній біологічний. Що стало причиною неявки, Налчаджіоглу так і не пояснив.

Мурат Налчаджіоглу і Ані Лорак прожили разом 14 років. Офіційно розлучення пари було оформлено 31 Січня 2019 року.

Після цього Ані Лорак оголосила, що зустрічається з колишнім чоловіком співачки TAYANNA Єгором Глібом. У той час як Налчаджіоглу встиг зустрітися вже з кількома дівчатами.

Зазначимо, дев'ятирічна Софія є єдиною дитиною як для Мурата, так і для Ані Лорак.

Нагадаємо, що Ані Лорак похвалилася пікантним подарунком від Філіпа Кіркорова:"фі, як він вам не йде".

Як повідомляла Politeka, маленька дочка Ані Лорак дала фору зірковій мамі в розкішній сукні:»Вау, принцеси".

Також Politeka писала, що щаслива Лорак обтягнула животик, розсекретивши зміни у фігурі:"Фоткал Лазарєв".