Известная певица Ани Лорак кроме пения со сцены очень любит эпатировать публику откровенными образами и скандальными выходками

Вот и сейчас звезда поразила соцсети, выложив новый снимок, сообщает Politeka со ссылкой на Инстаграм исполнительницы.

На фото Лорак сидит на кресле, на ней – роскойшый халат розового цвета, волосы Ани распущены, на лице улыбка, в правой руке смартфон. Оказалось, что халат – это подарок от знаменитого Филиппа Киркорова, с которым, как известно, певица водит дружбу.

"Уютного, хорошего дня! Сегодня в розовом! Спасибо @fkirkorov за чудесный подарок!", – подписала снимок звезда.

Всего за пятнадцать минут пост собрал почти 11 тысч лайков и большое количесвто комментариев.

"У Филиппа замечательный вкус... 😍😁👍 Каролина, вы как будто в уютном розовом облачке... 🌺🌺🌺🔥🔥🔥❤❤❤ Жаль конечно что вы не дружите с Дживанши как Одри или хотя бы с Валентином Юдашкиным. Вы самая красивая и самая лучшая ❤️💛💛💛💛 😻💖 Самая Красивая ❤️💛 одно лицо Вам идет абсолютно любой цвет в одежде😍😍😍😍какие же у вас прекрасные глаза😍😍😍самая красивая❤️❤️ наше зеленоглазое чудо и счастье😍😍😍Хорошего дня😘😘😘 Красотка Вам кудряшки идут 👍❤️❤️❤️❤️❤️ Как вам идёт розовый! 👍💗 Это мой любимый цвет, пол-гардероба в этих оттенках Малинка, получается!😂💜😎 Pink Panther!!!! ❤️Тигрица Фи, как он вам не идет", – пишут фолловеры.

Ранее мы писали, что новые фото, которые Лорак показала на своей странице в Instagram, произвели настоящий фурор.

"Пусть будет хорошая погода внутри. Нежными, добрыми словами согревается сердце", - написала певица, и опубликовала три фотографии.

Снимки Лорак буквально свели с ума ее фолловеров. На фото она позирует в клетчатой куртке и шляпке, а также в полосатой рубашке. Певицу просто засыпали комплиментами

Напомним, Лорак скрыла располневшую фигуру под глянцевым плащом: "Грустно, печально, но..."

Как сообщала Politeka, экс-возлюбленная бывшего гражданского супруга Ани Лорак прервала молчание: "Это была игра".

Также Politeka писала, что располневшая Лорак выставила напоказ свои прелести в эффектном декольте: "Формы богини".