Известная укаринская исполнительнца Ани Лорак переполошила соцсети инцидентом, случившимся с ней в Москве
Как сообщает Politeka.net со ссылкой на одну из многочисленных фан-групп исполнительницы, Каролину едва не зажало в автоматических дверях.
На кадрах ролика, размещенного фан-группой видно, что певица в красной куртке идет по коридору, доходит к раздвижным дверям и в этот момент двзери внезапно начинают съезжаться перед носом Лорак.
К чести знаменитости, она ничуть не испугалась, а лишь задорно рассмеялась происшествию. В итоге, двери открылись и молодой человек, сопровождавший Ани Лорак, помог ей внести в помещение большой чемодан.
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Раньше мы сообщали, что Певица Ани Лорак заинтриговала фанатов новыми кадрами в своем миниблоге. Лорак предстала в куртке похерх толстовки, с волнистой кладкой и макияжем на лице.
«Съемки, съемки», - говорит певица на камеру. При этом она улыбается, видно, что артистка на седьмом небе от происходящего.
Похоже, поклонников Лорак в скором времени ждет что-то новенькое и интересное.
Напомним, что Ани Лорак похвасталась пикантным подарком от Филиппа Киркорова: "Фи, как он вам не идет".
Как сообщала Politeka, маленькая дочь Ани Лорак дала фору звездной маме в роскошном платье: «Вау, принцессы».
Также Politeka писала, что счастливая Лорак обтянула животик, рассекретив изменения в фигуре: "Фоткал Лазарев".