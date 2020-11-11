Известная укаринская исполнительнца Ани Лорак переполошила соцсети инцидентом, случившимся с ней в Москве

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на одну из многочисленных фан-групп исполнительницы, Каролину едва не зажало в автоматических дверях.

На кадрах ролика, размещенного фан-группой видно, что певица в красной куртке идет по коридору, доходит к раздвижным дверям и в этот момент двзери внезапно начинают съезжаться перед носом Лорак.

К чести знаменитости, она ничуть не испугалась, а лишь задорно рассмеялась происшествию. В итоге, двери открылись и молодой человек, сопровождавший Ани Лорак, помог ей внести в помещение большой чемодан.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 𝙁𝙖𝙣 𝙖𝙘𝙘𝙤𝙪𝙣𝙩 𝙤𝙛 𝔸𝕟𝕚 𝕃𝕠𝕣𝕒𝕜❤︎ (@__ani_lorak_) 11 Ноя 2020 в 4:33 PST

Раньше мы сообщали, что Певица Ани Лорак заинтриговала фанатов новыми кадрами в своем миниблоге. Лорак предстала в куртке похерх толстовки, с волнистой кладкой и макияжем на лице.

«Съемки, съемки», - говорит певица на камеру. При этом она улыбается, видно, что артистка на седьмом небе от происходящего.

Похоже, поклонников Лорак в скором времени ждет что-то новенькое и интересное.

Напомним, что Ани Лорак похвасталась пикантным подарком от Филиппа Киркорова: "Фи, как он вам не идет".

Как сообщала Politeka, маленькая дочь Ани Лорак дала фору звездной маме в роскошном платье: «Вау, принцессы».

Также Politeka писала, что счастливая Лорак обтянула животик, рассекретив изменения в фигуре: "Фоткал Лазарев".