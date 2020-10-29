Ани Лорак записала песню со своей девятилетней дочерью Софией

Как стало известно, популярная украинская певица, давно перебравшаяся в Россию, спела дуэтом с дочкой-школьницей. Они спели песню «Колыбельная медведицы» из мультфильма «Умка», которая прозвучит на онлайн-концерте «Сказки и песни Союзмультфильма» 30 октября.

Как сообщает 7дней.ру, Лорак рассказала, что София была очень рада возможности исполнить эту песню, так как любит мультик «Умка».

«Дочь с нетерпением ждёт выступления, подготовка идёт полным ходом. Для неё это большое событие. Мы репетируем, шьём костюмы специально для выступления», - рассказала Лорак.

Она отметила, что ее дочь занялась вокалом, а вот ей самой ради выступления пришлось уделить внимание театральном мастерству. Лорак призналась, что у Софии играть на сцене получается лучше: девочка ужа получала главные роли в школьных спектаклях.

«Театр, как известно, совмещает в себе всё – и песню, и танец, и игру. Я рада, что дочь растет творческой и разносторонней личностью», - заявила певица.

На одном из фан-аккаунтов Лорак в Инстаграм в преддверии их совместного выступления появилось их фото с Софией. На нем мама и дочь позируют в роскошных черных платьях с открытыми плечами. При этом наряд Лорак украшает глубокое декольте, а платье ее дочери – оригинальная отделка из перьев.

«удачи Софийке, не подкачать, чтоб мама могла ей гордиться», «ВАУ принцессы», «Красавицы», «Море цветов и Океан оваций прекрасные девчонки!», «Всегда в двойне приятнее когда твоя кровиночка добивается успехов. У талантливой мамы не может быть по-другому», - пишут люди в комментариях к фото.

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