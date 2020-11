Известная киевская модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, не смогла скрыть бсют в открытом комбинезоне

Модель является востребованной манекенщицей, которая рекламирует одежду едва ли не каждый день. Об этом пишет Politeka.net. При этом Алена отличается от других девушек тем, что не стесняется показывать бюст и не только. Ради идеальной фигуры она увеличила бюст до шестого размера и придерживается правильного питания, чтобы ее вес не превышал 45 кг при росте 170 см.

Худощавая фигура девушки выделяется также и тем, что модель поставила имплантаты, увеличивая ягодицы и слишком часто посещает солярий, не давая бронзовому загару исчезнуть. Как видно на фото, представленных одним из магазинов, с которым сотрудничает Омович, девушка не может скрыть достоинства.

Она постоянно появляется без лифчика, демонстрирует свое тело в смелом виде и не думает скрывать бюст, когда тот выскальзывает из светлого комбинезона с вырезами по бокам.

Вот как реагируют в сети:

«Пирожок с вишней, вишневый пирожочек 😊😉🌹; ты выглядишь правда очень аппетитно😋; нельзя так интриговать людей, вообще не скрыто ничего🔥; нельзя отказывать такой женщине😂😂; супер 💕💕💕; Beautiful ❤; Mmmm this is very beautiful ❤️❤; ты крутышка малышка😘 они стали еще больше?🤗👍; Соус к таким шарам, я так понимаю, не нужен; ак держать! Желаю только процветания, роста, финансовой независимости, здоровья и любви!!!».

Мы также писали, что Омович постоянно снимается в разных фотосессиях для магазинов, она постоянно меняет образы. Однако, неизменным остается один акцент – внимание на ее пышном бюсте.

После операций Алены по увеличению ягодиц и бюста фанаты постоянно обсуждают ее внешний вид, так как он кажется им неестественным и слишком кукольным. Омович также не стесняется демонстрировать сами достоинства без белья или в одних кружевах. Поскольку она привыкла к работе на камеру, то подчеркивать достоинства ее тела не составляет труда.

На фото, представленном в социальной сети Инстаграм на странице одного из магазинов, Алена предстала в одних кружевах и поразила видом в постели благодаря пикантной позе. Как и говорилось ранее, Алена не делала акцент на чем-то, кроме своей груди, и в этот раз.

