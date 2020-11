Відома київська модель Альона Омович, яку називають українською Кардашьян, не змогла приховати бсют у відкритому комбінезоні

Модель є затребуваною манекенницею, яка рекламує одяг чи не щодня. Про це пише Politeka.net. При цьому Олена відрізняється від інших дівчат тим, що не соромиться показувати бюст і не тільки. Заради ідеальної фігури вона збільшила бюст до шостого розміру і дотримується правильного харчування, щоб її вага не перевищувала 45 кг при зрості 170 см.

Худорлява фігура дівчини виділяється також і тим, що модель поставила імплантати, збільшуючи сідниці і занадто часто відвідує солярій, не даючи бронзовому загару зникнути. Як видно на фото, представлених одним з магазинів, з яким співпрацює Омович, дівчина не може приховати гідності.

Вона постійно з'являється без ліфчика, демонструє своє тіло в сміливому вигляді і не думає приховувати бюст, коли той вислизає зі світлого комбінезона з вирізами з боків.

Ось як реагують в мережі:

«Пиріжок з вишнею, вишневий пирожочек 😊😉🌹; ти виглядаєш правда дуже апетитно😋; не можна так інтригувати людей, взагалі не приховано нічого🔥; не можна відмовляти такій жінці😂😂; супер 💕💕💕; Beautiful ❤; Mmmm this is very beautiful ❤️❤; ти крутишка малятко😘 вони стали ще більше?🤗 👍 ; Соус до таких кулях, я так розумію, не потрібен; АК тримати! Бажаю тільки процвітання, зростання, фінансової незалежності, здоров'я і любові!!!».

Ми також писали, що Омович постійно знімається в різних фотосесіях для магазинів, вона постійно змінює образи. Однак, незмінним залишається один акцент-увага на її пишному бюсті.

Після операцій Олени по збільшенню сідниць і бюста фанати постійно обговорюють її зовнішній вигляд, так як він здається їм неприродним і занадто ляльковим. Омович також не соромиться демонструвати самі достоїнства без білизни або в одних мереживах. Оскільки вона звикла до роботи на камеру, то підкреслювати достоїнства її тіла не складає труднощів.

На фото, представленому в соціальній мережі Instagram на сторінці одного з магазинів, Олена постала в одних мереживах і вразила видом в ліжку завдяки пікантній позі. Як і говорилося раніше, Олена не робила акцент на чомусь, крім своїх грудей, і в цей раз.

