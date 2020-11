Известная киевская модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала роскошные и пышные формы в красном костюме

Молодая знаменитость снимается для онлайн-магазинов одежды практически каждый день. Об этом пишет Politeka.net. Алена не только меняет образы, но еще и с легкостью раздевается на камеру для привлечения внимания. Она постоянно задирает майку, показывая плоский живот, приспускает белье, чтобы подчеркнуть бюст. А также носит неприлично короткие платье, чтобы похвастаться стройными ногами.

Омович сделала себе бюст шестого размера далеко не сразу, ей пришлось поэтапно увеличивать бюст, поэтому она его не прячет. Усилия звезды поклонники оценивают неоднозначно, ведь она также поставила в ягодицы импланты, переделала нос и обколола лицо гиалуроновой кислотой.

Вылепленные скулы, четкий подбородок и большие губы привлекают к себе много внимания. Благодаря необычному виду и болезненно тонкой талии девушка всегда оказывается в центре обсуждений. При этом сама она променами довольна и уверяет, что в будущем может сделать что-то еще.

Ранее мы писали, что Алена считается одной из самых обсуждаемых моделей в социальной сети среди украинских блогеров. Об этом пишет Politeka.net. Девушка получила свою славу благодаря любви к пластике и постоянным изменениям внешнего вида. Неестественно стройная и с искусственной грудью с ягодицами Омович не оставляет равнодушным никого.

На фото видно, которое было представлено на фан-аккаунте в Инстаграм, что модель продолжает худеть и подчеркивает свои формы тесными корсетами.

«Алёна, ты очень роскошная 😍;Вам бы килограмм 5-7 набрать....; Когда у меня в беляшной проводка полыхнула не было так жарко как от тебя на фото, хороший беляш в общем; как хороша и дика эта девочка🔥🔥😍; У неё шикарные формы на самом деле, хотя немешало бы ей откормиться; Very sexy outfit ! 🔥🔥🔥; Every thing💙💙💙; нельзя оторваться от таких холмов😘🌹💋; Hmmm, why 😏 Gucci on pics?; Супер❤️❤️; Amazing beautiful and fun 😍; Нуууу, круче только у Гуччи!!!😘😉👑».

