Відома київська модель Альона Омович, яку називають українською Кардашьян, показала розкішні і пишні форми в червоному костюмі

Молода знаменитість знімається для онлайн-магазинів одягу практично кожен день. Про це пише Politeka.net. Альона не тільки змінює образи, але ще і з легкістю роздягається на камеру для залучення уваги. Вона постійно задирає майку, показуючи плоский живіт, приспускає білизну, щоб підкреслити бюст. А також носить непристойно короткі сукні, щоб похвалитися стрункими ногами.

Омович зробила собі бюст шостого розміру далеко не відразу, їй довелося поетапно збільшувати бюст, тому вона його не ховає. Зусилля зірки шанувальники оцінюють неоднозначно, адже вона також поставила в сідниці імпланти, переробила ніс і обколола обличчя гіалуроновою кислотою.

Виліплені вилиці, чітке підборіддя і великі губи привертають до себе багато уваги. Завдяки незвичайному вигляду і болісно тонкої талії дівчина завжди опиняється в центрі обговорень. При цьому сама вона променями задоволена і запевняє, що в майбутньому може зробити щось ще.

Раніше ми писали, що Олена вважається однією з найбільш обговорюваних моделей в соціальній мережі серед українських блогерів. Про це пише Politeka.net. дівчина отримала свою славу завдяки любові до пластики і постійним змінам зовнішнього вигляду. Неприродно струнка і зі штучними грудьми з сідницями Омович не залишає байдужим нікого.

На фото видно, яке було представлено на фан-акаунті в Instagram, що модель продовжує худнути і підкреслює свої форми тісними корсетами.

"Альона, ти дуже розкішна 😍; Вам би кілограм 5-7 набрати....; Коли у мене в беляшной проводка палахкотіла не було так жарко як від тебе на фото, хороший беляш в загальному; як хороша і Діка ця дівчинка🔥 🔥 😍; у неї шикарні форми насправді, хоча немішало б їй відгодуватися; very sexy outfit ! 🔥 🔥 🔥 ; Every thing💙 💙 💙; не можна відірватися від таких пагорбів😘 🌹 💋; hmmm, why 😏 Gucci on pics?; Супер❤️❤️; Amazing beautiful and fun 😍; Нуууу, крутіше тільки у Гуччі!!!😘😉👑».

Нагадаємо, що Українська Кардашьян з подружкою не втримаєтьсяАлі спідниці На вітрі, ефектні кадри

А ще Politeka повідомляла, що українська Кардашьян забула про сором, виваливши напоказ апетитні " диньки»

Також Politeka повідомляла, що українська Кардашьян без одягу спокусливо вигнулася і вразила достоїнствами фігури