Знаменитая украинская певица Ани Лорак показала первые превью-фото к новой фотосессии

Не так давно Каролина рассказала, что сделала тату. При чем, судя по всему, уже после тяжелого разрыва с мужем Муратом Налчаджиоглу. Об этом пишет Politeka.net. Долгое время сама звезда никак не комментировала личную жизнь, а после массовой травли из-за ее нового и молодого избранника Егора Глеба и вовсе прекратила рассказывать личное.

Теперь в профиле певицы можно найти лишь постановочные кадры и пикантные фото из фотосессий в новых и необычных образах. Чтобы привычно подогреть интригу к своей персоне, Каролина решила показать превью кадры, сделанные на съемке совсем недавно.

В ролике Каролина с уже отросшими волосами позировала в скромном и достаточно скрытом наряде из шелка. Похоже, так Каролина скрывает недостатки, ведь недавно она заявила, что сильно поправилась и намерена голодать, если это понадобится, лишь бы сбросить лишнее:

«Добрый день, роскошная детка❤️🌹😍; Уже ждууууу😍; невероятно красивая 😍; Причёска🔥; Недосягаемая красавица; Произведение искусства, которым можно любоваться вечно ❤️; 💋 Ты наш бриллиант: бесценный, яркий, неповторимый, и вообще, ух, у тебя бриллианты 💎; My respects to the Queen 💫; Красота спасёт мир😍❤️; Самая красивая и добрая. Ты просто ок ❤️ супер; Скорей бы песня раздетая была !; Потрясающая!🔥😍Какая крутая😎Просто офигенная!!!❤️🔥».

Ранее мы также писали, что Каролину часто критикуют из-за чрезмерного использования уколов красоты. Звезда не отрицает, что посещает косметолога, колит ботокс и сделала губы, изменив форму и увеличив их для эстетичности. При этом также звезда недавно рассказала, как набрала лишний вес за время карантина.

По словам Лорак, она готова пересмотреть свой план питания, урезать калории и даже голодать, так как заметно набрала лишнего и часто ходила к холодильнику по вечерам. Также Каролина подчеркнула, что без концертов в привычном режиме она была едва ли не в депрессии, ведь у нее не было тренировок, как раньше, а также такого бурного графика, как во время гастролей.

В представленном на фан-аккаунте ролике видно, что лицо знаменитости выглядит несколько неестественно и кукольно.

