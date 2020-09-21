41-летняя певица Ани Лорак решила завязать с "карантинным" обжорством и рассказала, как ей удасться это сделать

Артистка честно призналась в интервью «Собеседнику», что набрала лишние килограммы, сидя дома в изоляции. В настоящее время Лорак объявила войну предательским "складочкам".

«Я, признаюсь честно, набрала лишние килограммы за время самоизоляции. Сейчас их сбрасываю, активно работаю над собой. Во время самоизоляции я тоже старалась поддерживать себя в форме. Регулярно занималась спортом, но холодильник же рядом. Чуть-чуть подкусывала вечером, после семи. Чипсы, печенье разное – не могла устоять», - пожаловалась звезда.

По словам Каролины, теперь ей приходится держать себя в ежовых рукавицах, дабы не позволить своим прихотям взять верх и "поплыть" еще больше.

«Я сейчас стараюсь не есть после шести вечера. После семи вечера вообще отказываюсь от пищи. Пью только воду. И жду, когда начнутся концерты. Потому что нагрузку на сцене ничем не заменить. Надеюсь, вскоре нам разрешат выступать. Потому как без зрителей нам всем очень тяжко», - сообщила артистка.

В сети появились кадры недавнего выступления Лорак на Дне города в Корсакове. Ани выбрала, по мнению большинства комментаторов, неудачный наряд - обтягивающий комбинезон серебристого цвета, который только подчеркнул ее располневшую фигуру, вместо того, чтобы скрыть "позор".

"Поправилась, красотка!", - пишут в сети.

Ранее мы сообщали, Лорак удивила необычными кадрами, представ в классическом брючном костюме, накинутой меховой шубке рядом с раритетным авто.

«Ох эти движения блеск», «Красотка – супер», «Обожаемая», - отреагировали в сети.

Напомним, Ани Лорак неожиданно скрыла стройную фигуру под мешковатым костюмом: "Аж жарко стало".

Как сообщала Politeka, непохожая на себя Ани Лорак с обстриженной челкой напугала лицом: "Будто пчелы покусали".

Также Politeka писала, что уставшая Ани Лорак в машине озадачила припухшим лицом без макияжа: "Копия Повалий".