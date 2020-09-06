Турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, бывший супруг певицы Ани Лорак, не так давно заявил о своих новых отношениях с эффектной красоткой

Как выяснили пользователи сети, новой возлюбленной Мурата стала визажист из Киева по имени Лилия. Причем многие фанаты певицы Каролины уверены, что Лилия очень похожа на саму Ани Лорак. И сам Мурат выбрал девушки подсознательно сравнивая ее со своей бывшей женой.

На новом фото молодая женщина позировала в тонком, потчи воздушном черном платье, слегка преподнимая один край и как бы демонстрируя новый наряд. Изящное платье на тонких бретельках выгодно подчеркнуло образ Лилии. Она завязала темные локоны в низкий пучок и похвасталась образом перед зеркалом, отмечая, что ей нравится то, как она выглядит сегодня.

«Моя любовь к чёрным платьям не исчезнет никогда 🔝🤩», - пишет Лилия.

Примечательно, что сама Ани Лорак является любительницей таких же аккуратных черных платьев с минималистичным кроем. Именно поэтому новую возлюбленную Мурата часто сравнивают с Каролиной, а самому мужчине пишут, что ему повезло с новой избранницей.

Напомним, 15 августа 2009 года Ани Лорак вышла замуж за гражданина Турции Мурата Налчаджиоглу.

В браке у них родилась дочь София, которая праздновала свой день рождения 10 июня. В 2020 году ей исполнилось 9 лет. Девочка носит фамилию своего отца. Имя дочери выбрал Мурат. Официально развод пары был оформлен 31 января 2019 года.

Девочка все больше становится похожей на своего отца - Мурата Налчаджиоглу. Новое фото школьницы-Софии появилось на одной из фан-страниц Ани Лорак в «Инстаграм».

На снимке дочь певицы запечатлена в школьной форме и с белыми бантами на голове. В одной руке она держит букет цветов, а в другой – маленькую мягкую игрушку.

В Сети просто поражены тем, насколько девочка похожа на своего отца.

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