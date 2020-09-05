35-летняя украинская певица Татьяна Решетняк, больше известная под псевдонимом TAYANNA, появилась на публике с семилетним сыном Даниэлем

Артистка пришла с мальчиком на концерт по случаю пятилетия DIZEL studio, передает Politeka.net cо ссылкой на Инстаграм певицы, где она поделилась соответствующим фото.

Для выхода в свет она выбрала белое плиссированное платье, обув под него практически невидимые босоножки. Мальчик был одет более спортивно: в черную футболку, укороченные штаны, кроссовки и красную кепку. В руках он держал букет цветов.

«Пожаловали с сыном поздравить. Юбилейный концерт с моим участием вы сможете увидеть очень скоро в эфире!», – подписала снимок артистка.

Как известно, Татьяна была женой нового возлюбленного Ани Лорак Егора Глеба. Сейчас 27-летний отец ребенка работает в Москве саунд-продюсером компании Black Star Inc. Артистка родила мужу, который был младше ее на восемь лет, сына, но затем брак, который продлился три года, распался. и послужили якобы частые измени Егора.

Он уехал в Россию, а Татьяна живет в Киеве. По ее словам, бывший муж иногда появляется в жизни ребенка, а затем снова уезжает надолго. Помимо измен Решетняк переживала и побои от Егора. Именно про этого человека она неоднократно говорила в своих интервью.

Личную жизнь экс-мужа и его отношения с Лорак звезда прокомментировала в интервью "Светской жизни" для Кати Осадчей.

«Он не крутил, он крутит роман и дальше. Они живут вместе. Я все знаю. Он общается с сыном. Сын к нему звонит, правда, редко, потому что он от него отвык. Но когда он в Киев приезжает, мы видимся. Можем вместе пообедать, поужинать, это не есть табу», – заявила артистка.

Также артистка рассказала об отношении их совместного сына к новой семье папы. TAYANNA призналась, что сын давно знает о романе с Ани Лорак и даже был приглашен на знакомство с новой семьей его отца.

Напомним, раздетая экс-жена любовника Ани Лорак ошеломила переменами в личной жизни.

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