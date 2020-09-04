Популярная певица Ани Лорак побаловала поклонников смелым образом

Как передает Politeka.net, знаменитость выложила серию фото на своей странице в социальной сети "Инстаграм".

На снимках Ани Лорак позирует в кресле у окна. Красотка наряилась в коричневый топ с мешковатыми рукавами и просто бездонным декольте, судя по виду, она не надела под низ бюстгальтер. Образ довершили туфли телесного цвета и подвернутые джинсы, которые выгодно подчеркнули ее упругие бедра. Стоит отметить сильный загар, который Ани Лорак получила во время недавнего отдыха.

"Начались рабочие будни. Съёмки, суета. И так радостно от простого человеческого общения. Мы нуждаемся в людях. Особенно близких по духу. 💃🏼 1, 2 или 3?", - поинтересовалась Ани Лорак и подписчиков.

Пользователи соцсети в комментариях восхитились внешним видом исполнительницы и засыпали ее комплиментами:

"На всех фото Вы прекрасны Каролиночка 😍😍Красавица!😍😘 Так рада за Вас🙏❤️ Ждём что-то очень интересное Люблю очень❤️😘 Прекрасного Вам вечера и настроения!"; "Божечки, что за красота, мама, я ослепла"; "Все фото шикарны! Вы как всегда стильная✌️😻"; "Каролиночка ❣️ Безумно скучаю по вашим концертам и вашему волшебному голосу..."; "Шикарная! 😻 Мы в ожидании новой осенней песни! 💔"; "Богиня любви 😍💋"; "Вы , как луч солнца ☀️ свет в окне 🤩 такая яркая и светитесь 💎"; "Какая же вы красивая 😻😻😻😻загоревшая😻😻отдохнувшая😻😻😻наша Дива".

Напомним, что Лорак растрогала кадрами с любимым человеком после громкого развода: «Завораживает».

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