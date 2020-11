Знаменита українська співачка Ані Лорак показала перші превью-фото до нової фотосесії

Не так давно Кароліна розповіла, що зробила тату. При чому, судячи з усього, вже після важкого розриву з чоловіком Муратом Налчаджіоглу. Про це пише Politeka.net. Довгий час сама зірка ніяк не коментувала особисте життя, а після масового цькування через її нового і молодого обранця Єгора Гліба і зовсім припинила розповідати особисте.

Тепер в профілі співачки можна знайти лише постановочні кадри і пікантні фото з фотосесій в нових і незвичайних образах. Щоб звично підігріти інтригу до своєї персони, Кароліна вирішила показати превью кадри, зроблені на зйомці зовсім недавно.

У ролику Кароліна з уже відрослим волоссям позувала в скромному і досить прихованому вбранні з шовку. Схоже, так Кароліна приховує недоліки, адже нещодавно вона заявила, що сильно поправилася і має намір голодувати, якщо це знадобиться, аби скинути зайве:

«Добрий день, розкішна дитинко❤️🌹😍; Вже ждууууу😍; неймовірно красива 😍; Зачіска🔥; Недосяжна красуня; Твір мистецтва, яким можна милуватися вічно ❤️; 💋 Ти наш діамант: безцінний, яскравий, неповторний, і взагалі, ух, у тебе діаманти 💎; My respects to the Queen 💫; Краса врятує світ😍❤️; найкрасивіша і добра. Ти просто ок ❤️ супер; скоріше б пісня роздягнена була !; Приголомшлива!🔥 😍Яка крута 😎 Просто офігенна!!!❤️🔥».

Раніше ми також писали, що Кароліну часто критикують через надмірне використання уколів краси. Зірка не заперечує, що відвідує косметолога, коліт ботокс і зробила губи, змінивши форму і збільшивши їх для естетичності. При цьому також зірка нещодавно розповіла, як набрала зайву вагу за час карантину.

За словами Лорак, вона готова переглянути свій план харчування, урізати калорії і навіть голодувати, так як помітно набрала зайвого і часто ходила до холодильника вечорами. Також Кароліна підкреслила, що без концертів у звичному режимі вона була чи не в депресії, адже у неї не було тренувань, як раніше, а також такого бурхливого графіка, як під час гастролей.

У представленому на фан-акаунті ролику видно, що обличчя знаменитості виглядає дещо неприродно і ляльково.

