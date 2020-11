Известная киевская модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала супер-тонкую талию в корсете с сеточкой

Алена считается одной из самых обсуждаемых моделей в социальной сети среди украинских блогеров. Об этом пишет Politeka.net. Девушка получила свою славу благодаря любви к пластике и постоянным изменениям внешнего вида. Неестественно стройная и с искусственной грудью с ягодицами Омович не оставляет равнодушным никого.

Она будоражит видом в смелых и совсем нескромных образах, так как рекламирует и одежду, и белье каждый день. Привыкшая к камере, Омович с легкостью раздевается и показывает образы в пикантных позах с акцентами на выразительный бюст.

На фото видно, которое было представлено на фан-аккаунте в Инстаграм, что модель продолжает худеть и подчеркивает свои формы тесными корсетами.

Поражаясь стройности девушки, вот что пишут в сети:

«Алёна, ты очень роскошная 😍;Вам бы килограмм 5-7 набрать....; Когда у меня в беляшной проводка полыхнула не было так жарко как от тебя на фото, хороший беляш в общем; как хороша и дика эта девочка🔥🔥😍; У неё шикарные формы на самом деле; Very sexy outfit ! 🔥🔥🔥; Every thing💙💙💙; нельзя оторваться от таких холмов😘🌹💋; Hmmm, why 😏 Gucci on pics?; Супер❤️❤️; Amazing beautiful and fun 😍; Нуууу, круче только у Гуччи!!!😘😉👑».

Мы также писали, что фактически каждое фото знаменитости достаточно бурно обсуждается в сети. Многим не нравится искусственная внешность Омович, ведь она сделала пластику груди, ягодиц, ринопластику, увеличила губы и постоянно ходит в солярий, чтобы быть загорелой даже в самый морозный сезон.

На новом фото видно, как выглядит модель после всех манипуляций и как едва скрывает ее бюст шестого размера маленькое бежевое платье трендового кроя с акцентом именно на формы знаменитости. Для удачной демонстрации образа Алена позировала, склонившись перед зеркалом.

«Сплошная красота🔥🔥; Ого 🔥😘, такая пышная красота; бесконечная девочка, поза класс🔥; Хорошо всегда шикарная Алена; красотка😍😍😍; Также стою по утрам 😂 с пучком и халатом; так жарко 🔥😈; Где ты взяла наряд? 😍; Пушка😍; Я хочу убрать с тобой спальню ,,, 😏🤣😜💯; Вкусный вид😘».

