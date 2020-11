Відома київська модель Альона Омович, яку називають Українською Кардашьян, показала супер-тонку талію в корсеті з сіточкою

Альона вважається однією з найбільш обговорюваних моделей в соціальній мережі серед українських блогерів. Про це пише Politeka.net. Дівчина отримала свою славу завдяки любові до пластики і постійним змінам зовнішнього вигляду. Неприродно струнка і зі штучними грудьми з сідницями Омович не залишає байдужим нікого.

Вона розбурхує виглядом в сміливих і зовсім нескромних образах, так як рекламує і одяг, і білизну кожен день. Звикла до камери, Омович з легкістю роздягається і показує образи в пікантних позах з акцентами на виразний бюст.

На фото видно, яке було представлено на фан-акаунті в Instagram, що модель продовжує худнути і підкреслює свої форми тісними корсетами.

Дивуючись стрункості дівчини, ось що пишуть в мережі:

"Альона, ти дуже розкішна 😍; Вам би кілограм 5-7 набрати....; Коли у мене в біляшній проводка палахкотіла не було так жарко як від тебе на фото; як хороша і Діка ця дівчинка🔥 🔥 😍; у неї шикарні форми насправді; very sexy outfit ! 🔥 🔥 🔥 ; Every thing💙 💙 💙; не можна відірватися від таких пагорбів😘 🌹 💋; hmmm, why 😏 Gucci on pics?; Супер❤️❤️; Amazing beautiful and fun 😍; Нуууу, крутіше тільки у Гуччі!!!😘😉👑».

Ми також писали, що фактично кожне фото знаменитості досить бурхливо обговорюється в мережі. Багатьом не подобається штучна зовнішність Омович, адже вона зробила пластику грудей, сідниць, ринопластику, збільшила губи і постійно ходить в солярій, щоб бути засмаглою навіть в самий морозний сезон.

На новому фото видно, як виглядає модель після всіх маніпуляцій і як ледь приховує її бюст шостого розміру маленьке бежеве плаття трендового крою з акцентом саме на форми знаменитості. Для вдалої демонстрації образу Олена позувала, схилившись перед дзеркалом.

«Суцільна краса🔥🔥; Ого 🔥😘, така пишна краса; нескінченна дівчинка, поза клас🔥; Добре завжди шикарна Олена; красуня😍😍😍; Також стою вранці 😂 з пучком і халатом; так жарко 🔥😈; Де ти взяла наряд? 😍 ; Гармата😍; я хочу прибрати з тобою спальню,,,😏 🤣 😜 💯; смачний вид😘».

