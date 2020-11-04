Ужесточение карантина в Украине, к чему готовиться: "Комендантский час и.. ."

В конце этой недели по всей Украине могут ужесточить карантин

Об этом рассказал со ссылкой на собственные источники глава департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Общественного совета при КГГА Олег Попенко. Так, уже начиная с 6 ноября власти могут запретить работу общепитов, фуд-кортов и развлекательных зон в ТРЦ на три дня в неделю.

В дальнейшем, если рост заболевания продлится, запреты могут расширить на все дни, а не только на выходные.

В частности, глава Министерства здравоохранения Максим Степанов сообщал, что тотальный карантин будет, когда страна перешагнет за +20 000 случаев заболеваний китайским вирусом в сутки.

Доллар озадачил новым скачком, в НБУ озвучили свежие данные: что будет с курсом валют

Курс валют в Украине 4 ноября озадачит новым скачком доллара

По данным Нацбанка, 4 ноября доллар по сравнению с предыдущим рабочим днем подорожал на 2 коп. и остановился на уровне 28,60 грн.

Евро подорожал в цене на 19 коп., его курс составляет 33,48 грн.

Российский рубль немного подорожал, его курс составляет 0,360 грн.

Украинцев дожмут новыми штрафами, в Раде приняли радикальное решение: "от 177 гривен до..."

Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект о штрафах за отсутствие маски в общественных местах в период карантина

Согласно документу, штрафы начнут выписывать сразу на месте и под действие закона попадут все граждане – юридические лица и обычные украинцы.

Штраф могут наложить не только за то, что человек появился в общественном месте без маски, но даже и за то, что маска есть в наличие, но находится не на указанном месте – например, спущена на подбородок.

Обычные граждане могут быть оштрафованы на сумму от 177 до 225 гривен, а вот юридическим лицам придется выложить от 3400 гривен до 5100 гривен.

Выборы в США: стали известны предварительные результаты

По состоянию на утро 4 ноября, согласно подсчетам CNN, победитель выборов определился уже в 25 штатах и округе Колумбия

Демократ Джо Байден с небольшим перевесом (227 голосов - 49,8%) обходит действующего президента, республиканца Дональда Трампа (210 голосов - 48,6%). Отметим, для победы нужно получить 270 мест.

Согласно общенациональному опросу с февраля 2020 года больше всего американцев поддерживают кандидата от демократов. По данным агрегатора опросов общественного мнения FiveThirtyEight, за Байдена высказались 51,8% опрошенных, а за его конкурента – 43,4%.

Напомним, что из украинцев выбивают несуществующие штрафы: кто под ударом и как отличить подделку.

Как сообщала Politeka, выдача кредитов по-новому, какие изменения подготовили украинцам: "не более одной минимальной зарплаты..."