Ужесточение карантина в Украине, к чему готовиться: "Комендантский час и..
В конце этой недели по всей Украине могут ужесточить карантин
Об этом рассказал со ссылкой на собственные источники глава департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Общественного совета при КГГА Олег Попенко. Так, уже начиная с 6 ноября власти могут запретить работу общепитов, фуд-кортов и развлекательных зон в ТРЦ на три дня в неделю.
В дальнейшем, если рост заболевания продлится, запреты могут расширить на все дни, а не только на выходные.
В частности, глава Министерства здравоохранения Максим Степанов сообщал, что тотальный карантин будет, когда страна перешагнет за +20 000 случаев заболеваний китайским вирусом в сутки.
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Доллар озадачил новым скачком, в НБУ озвучили свежие данные: что будет с курсом валют
Курс валют в Украине 4 ноября озадачит новым скачком доллара
По данным Нацбанка, 4 ноября доллар по сравнению с предыдущим рабочим днем подорожал на 2 коп. и остановился на уровне 28,60 грн.
Евро подорожал в цене на 19 коп., его курс составляет 33,48 грн.
Российский рубль немного подорожал, его курс составляет 0,360 грн.
Украинцев дожмут новыми штрафами, в Раде приняли радикальное решение: "от 177 гривен до..."
Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект о штрафах за отсутствие маски в общественных местах в период карантина
Согласно документу, штрафы начнут выписывать сразу на месте и под действие закона попадут все граждане – юридические лица и обычные украинцы.
Штраф могут наложить не только за то, что человек появился в общественном месте без маски, но даже и за то, что маска есть в наличие, но находится не на указанном месте – например, спущена на подбородок.
Обычные граждане могут быть оштрафованы на сумму от 177 до 225 гривен, а вот юридическим лицам придется выложить от 3400 гривен до 5100 гривен.
Выборы в США: стали известны предварительные результаты
По состоянию на утро 4 ноября, согласно подсчетам CNN, победитель выборов определился уже в 25 штатах и округе Колумбия
Демократ Джо Байден с небольшим перевесом (227 голосов - 49,8%) обходит действующего президента, республиканца Дональда Трампа (210 голосов - 48,6%). Отметим, для победы нужно получить 270 мест.
Согласно общенациональному опросу с февраля 2020 года больше всего американцев поддерживают кандидата от демократов. По данным агрегатора опросов общественного мнения FiveThirtyEight, за Байдена высказались 51,8% опрошенных, а за его конкурента – 43,4%.
Напомним, что из украинцев выбивают несуществующие штрафы: кто под ударом и как отличить подделку.
Как сообщала Politeka, выдача кредитов по-новому, какие изменения подготовили украинцам: "не более одной минимальной зарплаты..."