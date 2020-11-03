Изменения могут вступить в силу уже со следующей недели

Карантин в Украине планируют значительно усилить в связи со стремительным ростом заболеваемости

Об этом сообщила "Украинская правда" со ссылкой на источники в правительстве и в Офисе президента во вторник, 3 ноября.

По разным данным, рассматриваются варианты от "карантина выходного дня" до введения комендантского часа и штрафов за его нарушение.

Источники подчеркивают, что вероятность усиления карантина уже со следующей недели очень высока.

Напомним, ранее глава Министерства здравоохранения Максим Степанов сообщил, что тотальный карантин будет, когда страна перешагнет за +20 000 случаев заболеваний китайским вирусом в сутки.

Отметим, 3 ноября в Украине зафиксирован новый антирекорд по количеству новых случаев заболевания китайским вирусом. За сутки подтвердили диагноз подтвердили у 8 899 человек.

Также за сутки выздоровели рекордное количество человек - 5 100. До этого максимальное число пациентов, которые преодолели китайский вирус в сутки, составляло 3902.

Всего с начала пандемии в Украине 168 868 человек выздоровели. Еще 7 532 умерли, в том числе 157 за минувшие сутки.

В целом с весны подтвержденных случаев уже 411 093.

Активными больными остаются 242 225 пациента.

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