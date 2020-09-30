Мошенники придумали новый способ, как облапошить доверчивых украинцев

Речь об аферах, связанных с системой автоматической фиксации нарушений ПДР. Дело в том, что постановления о штрафе начали получать даже те, кто ни раз не садился за руль. При этом, мошенники знают адрес, фамилию, имя, отчество потенциальной жертвы. Иногда людям, которые не платят штраф, начинают звонить с напоминаниями, шантажируют и угрожают, передает "Сегодня".

В основном жертвами становятся пожилые украинцы или те, кто способен поверить в существование штрафа, не проверив данные.

Отличить поддельное оповещение от оригинального постановления не так уж сложно. Обычных квитанций о нарушении правил дорожного движения правоохранители уже давно не рассылают. Сейчас водители получают специальные постановления, в которых указано, где было совершено правонарушение, когда оно произошло, точная модель автомобиля. Кроме того, в постановлении есть ссылка на сайт bdr. mvs.gov.ua, где можно посмотреть фото или видеоматериалы правонарушения.

Также в настоящем постановлении изображен специальный QR-код. В нем зашифрованы данные для оплаты штрафа с помощью банковской карты.

Напомним, ранее сообщалось о старте сезонных штрафов на дорогах.

"С 1 октября по 1 мая на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства - ближний свет фар", - говорится в ПДД Украины.

Так, за нарушение этого правила водителям придется заплатить штраф в размере от 425 до 510 гривен.

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