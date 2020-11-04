Третьего ноября граждане США проголосовали на выборах за нового президента страны

Politeka.net передает первые результаты избирательной гонки, в которой участвуют действующий глава государства Дональд Трамп (Республиканская партия) и экс-вице-президент Джозеф Байден (Демократическая партия).

По состоянию на 7:45 по киевскому времени, в США лидирует Джо Байден, который после публикации результатов из Айовы имеет 227 голосов (49,8%).

Его конкурент Дональд Трамп имеет 210 голосов (48,6%).

Стоит отметить, что победителем становится кандидат, набравший 270 и более голосов избирателей.

Напомним, согласно общенациональному опросу с февраля 2020 года больше всего американцев поддерживают кандидата от демократов. По данным агрегатора опросов общественного мнения FiveThirtyEight, за Байдена высказались 51,8% опрошенных, а за его конкурента – 43,4%. Джо Байден также одержал победу на первом избирательном участке - он получил все пять голосов коллегии выборщиков в городке Диксвилль-Нотч у северной границы США.

Выборы 2020 года стали весьма необычными из-за карантина. Так 85,7 миллиона избирателей (из 250 миллионов) проголосовали досрочно, отправив бюллетень по почте. Это больше половины от общей явки на предыдущие президентские выборы, состоявшиеся в 2016 году. Вместе с американцами, которые отправились на участки 3 ноября, количество проголосовавших может перевалить за 150 миллионов и побить рекорд с 1908 года.

Незадолго до выборов в США Украина оказалась в центре скандала, из-за которого Дональду Трампу едва не объявили импичмент. Так 25 сентября американский президент обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой помочь в коррупционном расследовании против семьи Байденов. В частности, дело касалось сына экс-вице-президента, Хантера - он был в совете директоров Burisma Group, которая занималась разработкой месторождений газа в Украине. В итоге Трампа обвинили в давлении на украинцев и едва не отправили в отставку.

В результате международные партнеры несколько охладели к Украине, хотя сам Дональд публично выразил нашей стране свою поддержку. Так в интервью Fox News в 2019 году президент США заявил о любви к украинскому народу, однако возмутился уровнем коррупции:

"Мы собираемся отправлять огромные суммы денег в страну, а они коррумпированы, они воруют деньги".

В то же время, Трамп неоднократно заявлял, что Украина не является его главным приоритетом во внешней политике. Что касается Крыма, Дональд все больше склоняется к тому, чтобы признать полуостров российским, во время одного из интервью он заявил:

"Жители Крыма, из того, что я слышал, хотят быть скорее с Россией, чем там, где они были. И это тоже следует иметь в виду".

Политолог Тарас Черновол в комментарии "Апострофу" спрогнозировал такие последствия победы Дональда Трампа для Украины:

"В Кремле опасаются победы Джо Байдена, поэтому переизбрание Трампа само по себе в Москве будет встречено с большим энтузиазмом. Россияне в такой ситуации начнут себя вести более нагло в отношении Украины. Они могут пойти на молниеносную эскалацию, так как у США нет краткосрочных механизмов воздействия на россиян".

Джо Байдена называли "куратором" Белого дома по Украине при Бараке Обаме. Штаб кандидата во время избирательной кампании в 2020 году не забыл про Украину и назвал приоритетные вопросы в этом направлении: окончание конфликта на Донбассе, военная помощь, включая поставки оружия, борьба с коррупцией.

Экономист Алексей Кущ считает, что Джо Байден в отношении Украины продолжит политику Трампа и будет держать "дешевый доллар". Политолог Владимир Фесенко считает, что при таком президенте украинцев будут держать "на поводке", но обещать всяческую поддержку. Аналитик Фонда "Деминициативы" Петр Бурковский прогнозирует, что Джо Байден будет всячески сдерживать и давить на РФ, а Украине поможет выйти из невыгодных минских соглашений.

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