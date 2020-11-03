Верховная Рада поддержала повышение штрафов за несоблюдение мер безопасности во время карантина

Как стало известно Politeka.net, 3 ноября парламент принял за основу проект закона №3890, ужесточающий наказание за отсутствие защитных масок. Документ вынесли на голосование по сокращенной процедуре, пишет "24 канал", его одобрил 251 народный депутат. Еще 47 членов Верховной Рады воздержались от принятия решения, 46 не проголосовали вовсе, но никто не нажал "против".

Таким образом, законопроект приняли в первом чтении, окончательное решение могут принять во втором. Если нововведение примут, украинцев, которые не носят маски, будут наказывать штрафом от 170 до 255 гривен (от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан).

Один из авторов инициативы, глава парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский отметил, что рост заболеваемости китайским вирусом требует введения более сурового наказания за отсутствие масок в общественных местах и транспорте.

Ранее главный санврач Украины Виктор Ляшко рассказал о новом законопроекте, благодаря которому правоохранители смогут штрафовать граждан на месте, не доводя дело до суда. Сотрудникам полиции будет достаточно оформить протокол и зафиксировать оплату там же, где поймали нарушителя.

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