"Наши люди, я считаю, сильно расслабились"

В Украине могут ужесточить наказание для тех, кто вопреки требованиям не носит маски в общественных местах

О необходимости усилить наказания для нарушителей карантина заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего интервью четырем украинским телеканалам.

Глава государства считает, что нарушителей нужно штрафовать сразу на месте, без решения суда. Однако, для этого нужно внести изменения в законодательство, а, по словам Зеленского, делать это до выборов депутаты не хотят.

«Наши люди, я считаю, сильно расслабились. Я понимаю, что устали, но не носить маски неправильно. Изменения в законодательстве должны быть. Должны знать: не носишь маску – сразу можно штрафовать», - подчеркнул президент.

Он также отметил, что еще большую опасность представляет массовое скопление десятков тысяч людей на концертах. По словам Зеленского, волна заболеваемости китайским вирусом уже пошла во многих крупных городах именно из-за массовых мероприятий.

Стоит отметить, что в Кабмине представили новый законопроект, который обязывает украинцев не просто носить маски в общественных местах, но и делать это правильно. Так, штраф за ношение маски неподобающим образом должен составить 170 гривен. При этом повторное нарушение обойдется уже в 255 гривен.

Уточняется, что такие штрафы будут более посильными для украинцев, но в то же время останутся неприятными.

Напомним, жесткие штрафы в день выборов, украинцам озвучили суммы и важное требование: "Если человек придет без...".

Как сообщала Politeka, украинцев предупредили о неизбежных штрафах и новых реалиях жизни: "С нами навсегда останется...".

Также Politeka писала, что в Кабмине придумали новый штраф для украинцев, за что придется раскошелиться.