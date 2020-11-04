Курс валют в Украине 4 ноября озадачит новым скачком доллара

Как передает Politeka.net, об этом стало известно из свежих данных НБУ, опубликованных на официальном сайте.

Отмечается, что «зеленые» продолжат расти и расстроят украинцев новым курсом. Так, в среду, 4 ноября, 1 доллар можно будет купить за 28,6 гривен, в то время, как днем раньше доллар продавали за 28,58 гривен. Для тех, кто осуществляет обмен валюты в небольших объемах, эта разница не будет существенной. Но для больших сумм станет ощутимой.

Евро с 3 по 4 ноября вырастет более существенно. В среду европейскую валюту можно будет купить за 33,48 гривен, хотя днем раньше его продавали за 33,29 гривен. Таким образом, всего за день евро подскочил в цене на 19 копеек.

10 российских рублей 4 ноября будут продавать за 3,55 гривен.

Ранее мы писали, что за первые полгода работы украинские банки недополучили 22% прибыли. Это связано с карантином, так как существенно снизилась бизнес-активность и вырос процент невозвратов по кредитам. Прибыль удается получать только самым крупным банкам. Например, прибыль государственного ПриватБанка составила 56,6% от всей прибыли.

Напомним, что украинцам резко снизили зарплаты, важное заявление НБУ: "всему причиной...".

Как сообщала Politeka, гривну зашатает после выходных, НБУ разведет доллар и евро в разные стороны: новый курс валют.

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