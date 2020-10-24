Украинская телеведущая Оля Фреймут в рамках проекта «Танці з зірками» станцует в паре с Лесей Никитюк и не только

Снимок был опубликован на странице «Танці з зірками» в Instagram, передает Politeka.

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Випускники #танціззірками повертаються у шоу, аби цієї неділі станцювати з учасниками утрьох 🎉 Цієї неділі о 21:00 в ефірі 1+1 на тебе чекає дивовижний та мега-емоційний «Вечір випускників-тріо», у якому пари вийдуть на паркет з екс-учасниками проекту. На виступ якого тріо ти чекаєш найбільше? 💃 Леся Нікітюк станцює пристрасну румбу з Ольгою Фреймут та Іллею Падзиною. 💃 Головні конкурентки сезону Надія Мейхер та Санта Дімопулос вийдуть на паркет з двома гарячими партнерами. Іраклій Макацарія виконає фламенко з Сантою Дімопулос та Максом Леоновим , а Даніель Салем – пасодобль з Надією Мейхер та Кирилом Васюком. 💃 Сергій Танчинець та Яна Цибульська танцюватимуть фьюжн зі співачкою болівійського походження Michelle Andrade. 🕺 Холостяк Сергій Мельник з Аделіною Делі танцюватимуть віденський вальс разом з гімнасткою Ганною Різатдіновою. 💃 Дар'я Петрожицька та Ігор Гелуненко разом з Ольгою Сумською вражатимуть модерном. 🕺 А Юлію Саніну та Діму Жука чекає танго разом з переможцем минулого сезону Женею Котом.

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Так, в это воскресенье запланирован выход новой серии, в рамках которой станцуют:

  • Леся Никитюк с Олей Фреймут и Ильей Падзиной;
  • Надежда Мейхер и Санта Димопулос выйдут на паркет с думя горячими партнерами: Даниель Салем исполнит посадобль с первой, а Иракли Макацария фламенко со второй;
  • Яна Цыбульская вместе с Мишель Андраде исполнят фьюжн с Сергеем Тачинцом;
  • Холостяк Сергей Мельник будет танцевать венский вальс с Аделиной Дели и Анной Ризатдиновой;
  • Оля Сумская с Дарьей Петрожицкой будут покорять украинцев модерном;
  • Юлия Санина, Женя Кот и Дмитрий жук испытают судьбу, станцевав танго.

"Леся и Оля...это шутка? Бедный танцор", - пишут пользователи.

Как сообщалось до этого, продюсер "Танців з зірками" Владимир Завадюк раскрыл секреты проекта и рассказал, платят ли звездам за участие в шоу

По словам продюсера, который работает с самыми популярными шоу в Украине, контракты со звездами, которые участвуют в проекте, заключаются задолго до старта шоу. Участников для очередного сезона команда проекта начинает подбирать за год до старта.

Напомним, что новая схватка скандальной Ольги Фреймут с Кухар на "Танцях з зірками": "Хватит ныть в камеру, а вперед в зал!".

Как сообщала Politeka, Димопулос из "Танців з зірками" взбудоражила воображение в декольте до пупка: "Какой кадр".

Также Politeka писала, что конфликт Фреймут и Ефросининой на "Танцях з зірками" получит продолжение: "Ольга Батьковна, держитесь!".