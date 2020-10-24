Украинская телеведущая Оля Фреймут в рамках проекта «Танці з зірками» станцует в паре с Лесей Никитюк и не только
Снимок был опубликован на странице «Танці з зірками» в Instagram, передает Politeka.
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Так, в это воскресенье запланирован выход новой серии, в рамках которой станцуют:
- Леся Никитюк с Олей Фреймут и Ильей Падзиной;
- Надежда Мейхер и Санта Димопулос выйдут на паркет с думя горячими партнерами: Даниель Салем исполнит посадобль с первой, а Иракли Макацария фламенко со второй;
- Яна Цыбульская вместе с Мишель Андраде исполнят фьюжн с Сергеем Тачинцом;
- Холостяк Сергей Мельник будет танцевать венский вальс с Аделиной Дели и Анной Ризатдиновой;
- Оля Сумская с Дарьей Петрожицкой будут покорять украинцев модерном;
- Юлия Санина, Женя Кот и Дмитрий жук испытают судьбу, станцевав танго.
"Леся и Оля...это шутка? Бедный танцор", - пишут пользователи.
Как сообщалось до этого, продюсер "Танців з зірками" Владимир Завадюк раскрыл секреты проекта и рассказал, платят ли звездам за участие в шоу
По словам продюсера, который работает с самыми популярными шоу в Украине, контракты со звездами, которые участвуют в проекте, заключаются задолго до старта шоу. Участников для очередного сезона команда проекта начинает подбирать за год до старта.
Напомним, что новая схватка скандальной Ольги Фреймут с Кухар на "Танцях з зірками": "Хватит ныть в камеру, а вперед в зал!".
Как сообщала Politeka, Димопулос из "Танців з зірками" взбудоражила воображение в декольте до пупка: "Какой кадр".
Также Politeka писала, что конфликт Фреймут и Ефросининой на "Танцях з зірками" получит продолжение: "Ольга Батьковна, держитесь!".