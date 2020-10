View this post on Instagram

Випускники #танціззірками повертаються у шоу, аби цієї неділі станцювати з учасниками утрьох 🎉 Цієї неділі о 21:00 в ефірі 1+1 на тебе чекає дивовижний та мега-емоційний «Вечір випускників-тріо», у якому пари вийдуть на паркет з екс-учасниками проекту. На виступ якого тріо ти чекаєш найбільше? 💃 Леся Нікітюк станцює пристрасну румбу з Ольгою Фреймут та Іллею Падзиною. 💃 Головні конкурентки сезону Надія Мейхер та Санта Дімопулос вийдуть на паркет з двома гарячими партнерами. Іраклій Макацарія виконає фламенко з Сантою Дімопулос та Максом Леоновим , а Даніель Салем – пасодобль з Надією Мейхер та Кирилом Васюком. 💃 Сергій Танчинець та Яна Цибульська танцюватимуть фьюжн зі співачкою болівійського походження Michelle Andrade. 🕺 Холостяк Сергій Мельник з Аделіною Делі танцюватимуть віденський вальс разом з гімнасткою Ганною Різатдіновою. 💃 Дар'я Петрожицька та Ігор Гелуненко разом з Ольгою Сумською вражатимуть модерном. 🕺 А Юлію Саніну та Діму Жука чекає танго разом з переможцем минулого сезону Женею Котом.