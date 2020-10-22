Украинская телеведущая Маша Ефросинина станет приглашенной судьей шоу «Танці з зірками» на девятом прямом эфире

Как пишет Politeka.net, об этом сообщили на официальной странице проекта в Инстаграм. Как известно, каждую неделю продюсеры приглашают судью и ведущего балкона, которые должны внести изюминку в шоу.

«Это будет незабываемо! Уже очень скоро мы раскроем тему девятого прямого эфира, дождитесь», - подписали фото авторы аккаунта.

Стоит отметить, что не все зрители пришли в восторг от новости. Украинцы вспомнили, что на прошлом эфире, когда Маша была ведущей, она больно уколола Ольгу Фреймут, намекнув на то, что она не очень искренняя.

Зрители не сомневаются, что старый конфликт получит продолжение в девятом прямом эфире.

«Она очень некрасиво и непрофессионально повела себя с Олей в прошлый раз. На этой неделе снова так будет? Стыд», «Боже, жаль Фреймут!», «Эх, бедная Оля. Уже представляю, какие у нее будут оценки», «Это для нового скандала с Ольгой Фреймут? С Кухар они же примирились уже», «Опять "будет распинать" Фреймут?!», «Обожаю ее. Оля Батьковна, держись», «Фууууу, снова Ефросинина, снова будет срач с Фреймут..», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Ефросинина уличила Фреймут во вранье, отметив, что в своих интервью она говорит всегда разные вещи.

Напомним, что Фреймут на кухне судьи шоу "Мастер Шеф" Хименеса-Браво жестко досталось: "Вызывает изжогу".

Как сообщала Politeka, новая схватка скандальной Ольги Фреймут с Кухар на "Танцях з зірками": "Хватит ныть в камеру, а вперед в зал!".

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