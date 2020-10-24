Українська телеведуча Оля Фреймут в рамках проекту "Танці з зірками"станцює в парі з Лесею Нікітюк і не тільки

Знімок був опублікований на сторінці» Танці з зірками " в Instagram, передає Politeka.

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Випускники #танціззірками повертаються у шоу, аби цієї неділі станцювати з учасниками утрьох 🎉 Цієї неділі о 21:00 в ефірі 1+1 на тебе чекає дивовижний та мега-емоційний «Вечір випускників-тріо», у якому пари вийдуть на паркет з екс-учасниками проекту. На виступ якого тріо ти чекаєш найбільше? 💃 Леся Нікітюк станцює пристрасну румбу з Ольгою Фреймут та Іллею Падзиною. 💃 Головні конкурентки сезону Надія Мейхер та Санта Дімопулос вийдуть на паркет з двома гарячими партнерами. Іраклій Макацарія виконає фламенко з Сантою Дімопулос та Максом Леоновим , а Даніель Салем – пасодобль з Надією Мейхер та Кирилом Васюком. 💃 Сергій Танчинець та Яна Цибульська танцюватимуть фьюжн зі співачкою болівійського походження Michelle Andrade. 🕺 Холостяк Сергій Мельник з Аделіною Делі танцюватимуть віденський вальс разом з гімнасткою Ганною Різатдіновою. 💃 Дар'я Петрожицька та Ігор Гелуненко разом з Ольгою Сумською вражатимуть модерном. 🕺 А Юлію Саніну та Діму Жука чекає танго разом з переможцем минулого сезону Женею Котом.

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Так, цієї неділі запланований вихід нової серії, в рамках якої станцюють:

  • Леся Нікітюк з Олею Фреймут та Іллею Падзіною;
  • Надія Мейхер і Санта Дімопулос вийдуть на паркет з думя гарячими партнерами: Даніель Салем виконає посадобль з першої, а Іраклі Макацарія фламенко з другої;
  • Яна Цибульська разом з Мішель Андраде виконають ф'южн з Сергієм Тачинцем;
  • Холостяк Сергій Мельник танцюватиме Віденський вальс з Аделіною Делі та Анною Різатдіновою;
  • Оля Сумська з Дариною Петрожицькою підкорюватимуть українців модерном;
  • Юлія Саніна, Женя Кот і Дмитро жук випробують долю, станцювавши танго.

"Леся та Оля...це жарт? Бідний танцюрист", - пишуть користувачі.

Як повідомлялося до цього, продюсер "Танців з зірками" Володимир Завадюк розкрив секрети проекту і розповів, чи платять зіркам за участь у шоу

За словами продюсера, який працює з найпопулярнішими шоу в Україні, контракти з зірками, які беруть участь у проекті, укладаються задовго до старту шоу. Учасників для чергового сезону команда проекту починає підбирати за рік до старту.

Нагадаємо, що нова сутичка скандальної Ольги Фреймут з Кухар на" Танцях з зірками": "досить нити в камеру, а вперед в зал!".

Як повідомляла Politeka, Дімопулос з " Танців з зірками "розбурхала уяву в декольте до пупка:"який кадр".

Також Politeka писала, що конфлікт Фреймут і Єфросиніної на "Танцях з зірками" отримає продовження: "Ольга Батьковна, тримайтеся!".