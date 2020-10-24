Українська телеведуча Оля Фреймут в рамках проекту "Танці з зірками"станцює в парі з Лесею Нікітюк і не тільки
Знімок був опублікований на сторінці» Танці з зірками " в Instagram, передає Politeka.
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Так, цієї неділі запланований вихід нової серії, в рамках якої станцюють:
- Леся Нікітюк з Олею Фреймут та Іллею Падзіною;
- Надія Мейхер і Санта Дімопулос вийдуть на паркет з думя гарячими партнерами: Даніель Салем виконає посадобль з першої, а Іраклі Макацарія фламенко з другої;
- Яна Цибульська разом з Мішель Андраде виконають ф'южн з Сергієм Тачинцем;
- Холостяк Сергій Мельник танцюватиме Віденський вальс з Аделіною Делі та Анною Різатдіновою;
- Оля Сумська з Дариною Петрожицькою підкорюватимуть українців модерном;
- Юлія Саніна, Женя Кот і Дмитро жук випробують долю, станцювавши танго.
"Леся та Оля...це жарт? Бідний танцюрист", - пишуть користувачі.
Як повідомлялося до цього, продюсер "Танців з зірками" Володимир Завадюк розкрив секрети проекту і розповів, чи платять зіркам за участь у шоу
За словами продюсера, який працює з найпопулярнішими шоу в Україні, контракти з зірками, які беруть участь у проекті, укладаються задовго до старту шоу. Учасників для чергового сезону команда проекту починає підбирати за рік до старту.
Нагадаємо, що нова сутичка скандальної Ольги Фреймут з Кухар на" Танцях з зірками": "досить нити в камеру, а вперед в зал!".
Як повідомляла Politeka, Дімопулос з " Танців з зірками "розбурхала уяву в декольте до пупка:"який кадр".
Також Politeka писала, що конфлікт Фреймут і Єфросиніної на "Танцях з зірками" отримає продовження: "Ольга Батьковна, тримайтеся!".