Українська телеведуча Оля Фреймут в рамках проекту "Танці з зірками"станцює в парі з Лесею Нікітюк і не тільки

Знімок був опублікований на сторінці» Танці з зірками " в Instagram, передає Politeka.

Так, цієї неділі запланований вихід нової серії, в рамках якої станцюють:

Леся Нікітюк з Олею Фреймут та Іллею Падзіною;

Надія Мейхер і Санта Дімопулос вийдуть на паркет з думя гарячими партнерами: Даніель Салем виконає посадобль з першої, а Іраклі Макацарія фламенко з другої;

Яна Цибульська разом з Мішель Андраде виконають ф'южн з Сергієм Тачинцем;

Холостяк Сергій Мельник танцюватиме Віденський вальс з Аделіною Делі та Анною Різатдіновою;

Оля Сумська з Дариною Петрожицькою підкорюватимуть українців модерном;

Юлія Саніна, Женя Кот і Дмитро жук випробують долю, станцювавши танго.

"Леся та Оля...це жарт? Бідний танцюрист", - пишуть користувачі.

Як повідомлялося до цього, продюсер "Танців з зірками" Володимир Завадюк розкрив секрети проекту і розповів, чи платять зіркам за участь у шоу

За словами продюсера, який працює з найпопулярнішими шоу в Україні, контракти з зірками, які беруть участь у проекті, укладаються задовго до старту шоу. Учасників для чергового сезону команда проекту починає підбирати за рік до старту.

Нагадаємо, що нова сутичка скандальної Ольги Фреймут з Кухар на" Танцях з зірками": "досить нити в камеру, а вперед в зал!".

Як повідомляла Politeka, Дімопулос з " Танців з зірками "розбурхала уяву в декольте до пупка:"який кадр".

Також Politeka писала, що конфлікт Фреймут і Єфросиніної на "Танцях з зірками" отримає продовження: "Ольга Батьковна, тримайтеся!".