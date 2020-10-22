Экс-солистка ВИА-Гры и звезда шоу «Танці з зірками» Санта Димопулос рассказала о женской дружбе и покорила видом в соблазнительном образе

Звезда поделилась новым постом в Инстаграм, сообщает Politeka.net.

Так, Димопулос решила порассуждать на тему высказывания о том, что «женской дружбы не бывает».

«И не так давно я осознала, что дружба – это не обязательно взаимовыручка, это еще и общение ради удовольствия!.. Оказывается, в основе дружбы лежит… взаимная симпатия и общение на равных. Когда вам друг от друга по большому счету, ничего не надо, кроме обмена симпатией и энергией», - написала певица.

Она добавила, что у нее сложились собственные правила женской дружбы: быть честной, уважать личное пространство и отпускать тех, с кем ей перестало быть душевно хорошо и интересно.

«Для меня женская дружба – о любви, поддержке и комфортном общении двух личностей, где у каждой – свой круг интересов», - подытожила Димопулос.

Она также поделилась фотографией, на которой томно позирует в деловом белоснежном платье с глубоким декольте.

Поклонники артистки тут же отреагировали на ее пост.

«Санта! Вы -прекрасны! Разделяю каждый ваш пост», «какой кадр», «Я от вас балдею», «Смотрю и восхищаюсь вами, Санта. Вы супер женщина. Умничка! Добра и щастья вам!», - пишут люди.

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