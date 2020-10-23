Продюсер "Танців з зірками" Владимир Завадюк раскрыл секреты проекта и рассказал, платят ли звездам за участие в шоу

Об этом он рассказал в интервью "Слава +", которое появилось на ютуб-канале "Люкс ФМ".

По словам продюсера, который работает с самыми популярными шоу в Украине, контракты со звездами, которые участвуют в проекте, заключаются задолго до старта шоу. Участников для очередного сезона команда проекта начинает подбирать за год до старта.

Завадюк отмечает, что все звезды подписывают контракт, в котором прописаны пункты, за невыполнение которых звездам грозит штраф. По контракту знаменитости обязаны приезжать вовремя, не употреблять алкоголь и наркотики, выходить на паркет в здравом уме.

Пока что, по признанию Завадюка, никого из участников не штрафовали, хотя он уверен, что звездам удавалось нарушать правила втайне от организаторов.

Продюсер убеждает, что сценария у шоу нет, артисты делятся своими историями по личному желанию. Звезды идут на шоу, чтобы показать себя как личностей, поэтому заинтересованы быть интересными.

Завадюк отмечает, что все знаменитости понимают, что «Танці з зірками» - это отличный пиар и возможность поднять популярность. Ради пиара многие звезды готовы участвовать в проекте бесплатно.

«У всех разные договоренности с нами. Даже суперзвезды танцуют бесплатно в этом сезоне. Они просто понимают, для чего им это нужно», - заявил продюсер.

Как известно, в сезоне 2020 года в проекте участвуют Ольга Фреймут, Санта Димопулос, Олег Винник, Позитив из группы «Время и стекло» и другие звезды.

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