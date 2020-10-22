Фанаты "Танців з зірками" никак не могут отойти после выходок Ольги Фреймут на проекте

Зрители считают, что вместо скандальной телеведущей стоит вернуть на проект музыканта "Время и стекло" и Mozgi Позитива.

В Сети не стихают обсуждения так называемого танцевального батла Фреймут с судьей проекта Екатериной Кухар.

«Цирк. Оля говорит о буллинге, но если танцы это не ее?», «Танец закончился не начавшись», «Ущербно. Танец на 30 сек. Фреймут памяти не хватило что-то повесомее выучить?», «Фреймут уходи с танцев!! И верните Позитива», «Хватит ныть в камеру, а вперед в зал - на стретчинг и классику!», «Удивили разве что отсутствием танца, не успела моргнуть как всё закончилось. И при чём были те разговоры о сексуальности в прошлом эфире и что они что-то выяснят в этом эфире? Постояли и всё. Но Катя хоть пластично», «Сколько можно тянуть Олю Фреймут из эфира в эфир? Её танцы за жизнь проходят на руках у партнёра... Это судя по голосам жюри нормально! Не понимаю, что это бревно делает в восьмом эфире?» - пишут в комментариях на странице "Танців з зірками" в Инстаграм.

Напомним, в седьмом эфире «Танцев» Фреймут бросила вызов судье Екатерине Кухар. Это произошло после того, как балерина заявила, что во время исполнения Фреймут ча-ча-ча «в ее движениях не было грации, а в бедрах – сексуальности».

В ответ Фреймут не сдержалась и пригласила Кухар на танцевальный батл, чтобы посмотреть, кто из них сексуальнее.

Напомним, Фреймут раскрыла правду о тяжелом детстве и своей матери: "Запрещала мне..."

Как сообщала Politeka, бунт против Фреймут на "Танцях з зірками" набирает новые обороты: "Заплатила им, вот и все".

Также Politeka писала, что переболевшая Фреймут дала жару с партнером после "Танців з зірками", кадры страсти: "Мой любимый"