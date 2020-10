View this post on Instagram

Летящей походкой по террасе третьего этажа дома, ступая по новому керамограниту @laparet.design 😊🩰🦢 Я люблю быть на высоте.😊 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #москва #любовь #радость #enjoy #love #спорт