Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова не удержалась, подразнив поклонников фирменной растяжкой
Кадр знаменитость опубликовала в Instagram, передает Politeka.
«Поработать я люблю с детства🩰🦢😊 Находиться в интересном творческом процессе-это такое счастье», - говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованной фотографии Волочкова позирует во время тренировки, демонстративно расставив ноги на камеру. При этом балерина не удержалась, снимая все происходящее в зеркало.
Ее поклонники не могли что-либо сказать, ведь балерина «спряталась» от критики пользователей сети, закрыв возможность комментировать свои фотографии.
"Это не сестрёнка, а мама": в Сети раскрыли тайну детей Аллы Пугачевой и Галкина
"Нереальная!": дерзкая Бузова засветила нижнее белье, не устояла даже "любовница" Меладзе
Ушла из жизни легендарная советская актриса: "Таких как она больше не будет"
Эффектная "невеста" Харламова согрела мужчин экстремальным декольте: "Сразу в жар бросило!"
До этого мы рассказывали, что скандальная балерина Анастасия Волочкова больше всего на свете обожает эпатировать публику своими выходками
Волочкова находится на террасе, на ней – обтягивающее в пол платье, но даже в таком наряде балерина умудрилась показать фанатам свой высокий бюст и продемонстрировать соблазнительную походку "от бедра".
За полчаса фолловеры просмотрели видео более трех тысяч раз, однако комментарии оставить под ним традиционно не смогли – Настя по обыкновению закрыла к ним доступ, очевидно опасаясь шквала критики в свой адрес.
Напомним, что Волочкова с расставленными к потолку ногами похвасталась растяжкой перед детьми
Также Politeka писала, что разъяренная Волочкова не выдержала нападок и оправдалась за вино после репетиций
А еще Politeka сообщала, что разгульная Волочкова с бездонным декольте прижалась к зрелому красавцу