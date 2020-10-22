Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова не удержалась, подразнив поклонников фирменной растяжкой

Кадр знаменитость опубликовала в Instagram, передает Politeka.

«Поработать я люблю с детства🩰🦢😊 Находиться в интересном творческом процессе-это такое счастье», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованной фотографии Волочкова позирует во время тренировки, демонстративно расставив ноги на камеру. При этом балерина не удержалась, снимая все происходящее в зеркало.

Ее поклонники не могли что-либо сказать, ведь балерина «спряталась» от критики пользователей сети, закрыв возможность комментировать свои фотографии.

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Волочкова находится на террасе, на ней – обтягивающее в пол платье, но даже в таком наряде балерина умудрилась показать фанатам свой высокий бюст и продемонстрировать соблазнительную походку "от бедра".

За полчаса фолловеры просмотрели видео более трех тысяч раз, однако комментарии оставить под ним традиционно не смогли – Настя по обыкновению закрыла к ним доступ, очевидно опасаясь шквала критики в свой адрес.

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