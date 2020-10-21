Скандальная Российская балерина Анастасия Волочкова больше всего на свете обожает эпатировать публику своими выходками

Так и на этот раз звезда смутила новым роликом, котрый она выложила на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.

Волочкова находится на террасе, на ней – обтягивающее в пол платье, но даже в таком наряде балерина умудрилась показать фанатам свой высокий бюст и продемонстрировать соблазнительную походку "от бедра".

"Летящей походкой по террасе третьего этажа дома, ступая по новому керамограниту Я люблю быть на высоте.😊", – подписала видео звезда.

За полчаса фолловеры просмотрели видео более трех тысяч раз, однако комментарии оставить под ним традиционно не смогли – Настя по обыкновению закрыла к ним доступ, очевидно опасаясь шквала критики в свой адрес

Ранее мы писали, что Анастасия Волочкова похвасталась, преподнесенным ей сюрпризом. Звезда ежедневно радует своих поклонников появлением в Инстаграм. В этот раз балерина предстала в компании знакомой.

Вид у артистки был сияющим, она улыбалась и видно, что была очень счастлива. Волочкова позировала в белых спортивных брюках и красной кофте на молнии. Также на артистке были черные, сверкающие босоножки. Волосы балерина практически, как всегда, убрала назад.

Балерина Анастасия Волочкова показала себя и рассказала о репетиции. На фото Волочкова показала себя на балконе. Волосы у Анастасии были собраны в хвост, а образ балерина дополнила макияжем. На руке можно увидеть у звезды перстень. Артистка показывала не только свою внешность, но и хвасталась букетом роз, который можно заметить в кадре. Фото вышло осенним и домашним, даже непривычным, ведь Волочкова не демонстрировала очередной шпагат.

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