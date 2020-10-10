Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова похвасталась фирменной растяжкой, несмотря на присутствие детей
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«У меня в гостях замечательные гости.😊 Вероника и Вика😊 Девочки победительницы Всероссийского Конкурса мини мисс Россия 2020👍 Как здорово, что в России такие талантливые ребята.🙏 А в моем домашнем театре не@ольшой мастер-класс по растяжке», - говорится в сообщении.
На опубликованных кадрах Волочкова позирует рядом с детьми, сперва в одной из комнат. Потом балерина решила показать детям фирменную растяжку, однако молодое поколение не осталось в стороне.
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Поклонники не смогли выразить свое мнение о поведении балерины – звезда закрыла возможность что-либо комментировать у себя на странице из-за чрезмерного количества хейта.
До этого сообщалось, что известная российская балерина и светская львица Анастасия Волочкова продолжает интриговать публику, намекая на роман, но скрывая лицо возлюбленного.
Чтобы подогревать интерес читателей, она то и дело выставляет снимки, на которых можно увидеть руку, ногу или же мужчину со спины, которого Анастасия называет любимым.
Напомним, что Волочкова с расставленными к потолку ногами похвасталась растяжкой перед детьми.
Также Politeka писала, что разъяренная Волочкова не выдержала нападок и оправдалась за вино после репетиций.
А еще Politeka сообщала, что разгульная Волочкова с бездонным декольте прижалась к зрелому красавцу.