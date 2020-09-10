Российская балерина Анастасия Волочкова решила обучиться новым трюкам

Как сообщает Politeka.net, скандально известная танцовщица выложила новое фото на своей странице в "Инстаграм". На нем она предстала в обнимку с красавцем-мужчиной и посветила перед своим спутником бездонным декольте.

Анастасия Волочкова сфотографировалась вместе директором Государственного Циркового училища по имени Михаил - прямо в кабинете они обнялись. Звезда нарядилась в цветастое платье с большим вырезом на груди, а поверх накинула меховой полушубок. Мужчина с улыбкой позировал рядом с гостьей, вытянув в руке миниатюрные пуанты на веревочке.

"Мне очень нравится цирковое Искусство.🙏 Это какой-то особенный мир.. Так же, как и в балетном искусстве, за всей видимой легкостью лежит огромный труд. Мне очень интересно осваивать неведомые для меня ранее элементы и трюки..🐣 Я так радуюсь, когда искренне помогают педагоги, артисты цирка и студенты", - поделилась Анастасия Волочкова в описании.

Ранее Волочкова удивила соцсеть выходкой в бикини. Она сфотографировалась в море во время странных игр с водой. А поскольку знаменитость закрыла возможность что-либо говорить под своими постами, пользователи сети не смогли ей сказать, что их кумир выглядит так, будто сбежал из детского сада. Стоит также отметить, что балерину осудили за двуличие – пользователи заметили, что Анастасия время от времени позирует в различных религиозных местах, а после этого выкладывает очень откровенные снимки.

Напомним, что скандальная Волочкова сделала свой фирменный шпагат в компании мужчин

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