Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова поделилась кадрами необычной репетиции и пожаловалась на обидные высказывания «хейтеров»

Звезда опубликовала в Инстаграм новое видео, в котором показала, как готовится к новому спектаклю (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз). Об этом пишет Politeka.net.

Так, Волочкова показала свою репетицию в Цирковом Училище, с учащимися которого она сейчас готовит новый спектакль. На кадрах можно увидеть, как балерина бегает по сцене, то и дело взмывая в воздух на подвесах и демонстрируя свой коронный шпагат.

«Осваивать цирковые элементы на подвесах непросто. Даже несмотря на мою подготовку. В балете тоже много вращений. Но в данном случае в номере на полотнах вестибюлярный аппарат должен быть безукоризненным! Не скрою, во время быстрых вращений вниз головой очень кружится голова. Да и 5 месяцев я не выходила на сцену и не поднималась на высоту…Но, вроде тело и мышцы помнят движения...И растяжка моя, и линии, согласитесь, украшение композиции», - рассказала Волочкова.

Кроме того, балерина пожаловалась расстроивший ее случай. Так, во время ее недавнего прямого эфира один из зрителей заявил, что балерина после репетиции якобы пила вино.

«Золотые мои, утверждаю, что помимо двух священных для меня ипостасей, которым я верна пожизненно, СЦЕНЫ, репетиционного зала и творчества, в обычной жизни я имею право делать все, что я хочу! Есть, пить, курить кальян, гулять, веселиться, радоваться, куражиться, проводить время с теми, с кем мне приятно и делать всё, что доставляет мне удовольствие!», - подытожила Волочкова.

Напомним, разгульная Волочкова с бездонным декольте прижалась к зрелому красавцу.

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