Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова не втрималася, подражнивши шанувальників фірмовою розтяжкою
Кадр знаменитість опублікувала в Instagram, передає Politeka.
"Попрацювати я люблю з дитинства 🩰 🦢 😊 перебувати в цікавому творчому процесі-це таке щастя», - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованій фотографії Волочкова позує під час тренування, демонстративно розставивши ноги на камеру. При цьому балерина не втрималася, знімаючи все, що відбувається в дзеркало.
Її шанувальники не могли що-небудь сказати, адже балерина "сховалася" від критики користувачів мережі, закривши можливість коментувати свої фотографії.
Ані Лорак здивувала величезним бюстом у непристойному декольте: "П'ятого розміру?"
Пугачова дала спеку з екс-чоловіком Наташі Корольової, Галкін не перешкода: "Розкарячилася"
Загибель зірки "Дизель Шоу", розкрито дивні збіги перед трагедією: "Була одягнена в..."
"До мінус 11": снігове похолодання прорветься в Україну, синоптики назвали дату
До цього ми розповідали, що скандальна балерина Анастасія Волочкова найбільше на світі обожнює епатувати публіку своїми витівками
Волочкова знаходиться на терасі, на ній – обтягуюче в підлогу плаття, але навіть в такому вбранні балерина примудрилася показати фанатам свій високий бюст і продемонструвати спокусливу ходу "від стегна".
За півгодини фоловери переглянули відео більше трьох тисяч разів, проте коментарі залишити під ним традиційно не змогли – Настя зазвичай закрила до них доступ, очевидно побоюючись шквалу критики на свою адресу.
Нагадаємо, що Волочкова з розставленими до стелі ногами похвалилася розтяжкою перед дітьми
Також Politeka писала, що розлючена Волочкова не витримала нападок і виправдалася за вино після репетицій
А ще Politeka повідомляла, що розгульна Волочкова з бездонним декольте притулилася до зрілого красеня