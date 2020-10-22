Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова не втрималася, подражнивши шанувальників фірмовою розтяжкою

Кадр знаменитість опублікувала в Instagram, передає Politeka.

"Попрацювати я люблю з дитинства 🩰 🦢 😊 перебувати в цікавому творчому процесі-це таке щастя», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованій фотографії Волочкова позує під час тренування, демонстративно розставивши ноги на камеру. При цьому балерина не втрималася, знімаючи все, що відбувається в дзеркало.

Її шанувальники не могли що-небудь сказати, адже балерина "сховалася" від критики користувачів мережі, закривши можливість коментувати свої фотографії.

До цього ми розповідали, що скандальна балерина Анастасія Волочкова найбільше на світі обожнює епатувати публіку своїми витівками

Волочкова знаходиться на терасі, на ній – обтягуюче в підлогу плаття, але навіть в такому вбранні балерина примудрилася показати фанатам свій високий бюст і продемонструвати спокусливу ходу "від стегна".

За півгодини фоловери переглянули відео більше трьох тисяч разів, проте коментарі залишити під ним традиційно не змогли – Настя зазвичай закрила до них доступ, очевидно побоюючись шквалу критики на свою адресу.

Нагадаємо, що Волочкова з розставленими до стелі ногами похвалилася розтяжкою перед дітьми

Також Politeka писала, що розлючена Волочкова не витримала нападок і виправдалася за вино після репетицій

А ще Politeka повідомляла, що розгульна Волочкова з бездонним декольте притулилася до зрілого красеня