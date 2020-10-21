Известная модель Кассандра Сьенега из "Playboy" показала себя и рассказала о Хеллоуине

На фото Кассандра позировала в черном топе и юбке с золотыми вставками. На руках можно увидеть мишуру у красотки. Девушка собрала волосы в два хвостика, а сама на коленях нагнулась вперед, показывая в прозрачном наряде пышную грудь. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку.

"Это прекрасные фотографии в моем непослушном наряде чирлидерши", - написала модель под фото.

На втором фото красотка показала себя уже в другом ракурсе. Девушка на коленях стояла и задирала юбку, показывая стринги под ней.

"Спасибо, я так рада, что всем это так нравится", - добавила звезда.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Выглядит очень весело", "Горячая и непослушная", "Похожа на куклу", "Фантастически великолепно", "Сексуальная красивая чирлидерша", "Обладательница самой привлекательной внешности".

Сообщалось, что известная популярная модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) блеснула идеальными формами, выйдя из басейна.

Модель в черном бикини эффектно вышла из воды. Купальник красиво натянулся на груди, обтянув и прижав ее.

Напомним, Кассандра Сьенега из "Playboy" в образе развратной школьницы поразила видом в мини юбке

А еще Politeka писала, что Кассандра Сьенега из "Playboy" эффектно сжала роскошный бюст в крохотном бикини

Также Politeka сообщала, что Кассандра Сьенега из "Playboy" заворожила внушительными размерами в крохотном бикини



