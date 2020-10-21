Известная модель Кассандра Сьенега из "Playboy" показала себя и рассказала о Хеллоуине

На фото Кассандра позировала в черном топе и юбке с золотыми вставками. На руках можно увидеть мишуру у красотки. Девушка собрала волосы в два хвостика, а сама на коленях нагнулась вперед, показывая в прозрачном наряде пышную грудь. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку. 

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3 Cheers for myself on putting out my new Halloween costume haul on YouTube! Click the link in bio for a direct link to watch and let me know how I did! Thanks to @shopsocietyvice for the sexy lingerie and to @happytriggerla for taking these lovely pics of me in my naughty Cheerleader outfit! Can i cheer for you bb? 🥺 *More exclusives are the link in bio

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"Это прекрасные фотографии в моем непослушном наряде чирлидерши", - написала модель под фото.

На втором фото красотка показала себя уже в другом ракурсе. Девушка на коленях стояла и задирала юбку, показывая стринги под ней. 

"Спасибо, я так рада, что всем это так нравится", - добавила звезда.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Выглядит очень весело", "Горячая и непослушная", "Похожа на куклу", "Фантастически великолепно", "Сексуальная красивая чирлидерша", "Обладательница самой привлекательной внешности".

Сообщалось, что известная популярная модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) блеснула идеальными формами, выйдя из басейна. 

Модель в черном бикини эффектно вышла из воды. Купальник красиво натянулся на груди, обтянув и прижав ее. 

Напомним, Кассандра Сьенега из "Playboy" в образе развратной школьницы поразила видом в мини юбке

А еще Politeka писала, что Кассандра Сьенега из "Playboy" эффектно сжала роскошный бюст в крохотном бикини

Также Politeka сообщала, что Кассандра Сьенега из "Playboy" заворожила внушительными размерами в крохотном бикини