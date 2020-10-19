Известная модель Кассандра Сьенега из "Playboy" показала себя в необычном образе на радость фанатов

На фото красотка позировала в топе, клетчатой красной юбке, чулках и белых трусиках. Модель дополнила образ очками и ярким макияжем, позируя на стуле. Кассандра приоткрыла рот, делая фото максимально жарким. Юбку звезда задрала, а топ завязала на груди. На втором кадре модель уже развернулась пятой точкой к камере, демонстрируя идеальные ягодицы и красные туфли. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Она горяча для учителя", - подписала звезда публикацию.

Фанаты поставили более шести тысяч лайков и написали комментарии:

"Я только что снял сегодня примерку костюма на Хэллоуин не могу дождаться, чтобы посмотреть твою любимую. Ты потрясающе выглядишь", "Детка", "Горячая злодейка", "Моя любимая соблазнительная ученица", "«... Чтобы быть незаменимым, нужно всегда отличаться ...» (Коко Шанель)".

Мы писали, что известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) будоражит сознания поклонников самыми жаркими образами.

Модель надела крохотное желтое бикини, которое едва ли прикрывало сокровенные части груди своими тончайшими полосками.

Сьенега двигалась так, что ее пышный бюст сжимался и выглядел еще соблазнительнее.

Напомним, Кассандра Сьенега из "Playboy" заворожила внушительными размерами в крохотном бикини

Также Politeka сообщала, что Кассандра Сьенега из "Playboy" в красном белье без всякого стыда раздвинула ножки

А еще Politeka писала, что звезда Playboy Кассандра Сьенега застыла в развратной позе, засветив самый сок



