Известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) будоражит сознания поклонников самыми жаркими образами

Звезда прославилась своими откровенными кадрами во взрослом журнале и продолжает поддерживать свою популярность на других площадках, передает Politeka.net.

Красотка активно публикует в Инстаграм фото и видео в самых развратных образах. Так, знаменитость в этот раз показала свои прелести, без стеснения засветив лишнее.

Модель надела крохотное желтое бикини, которое едва ли прикрывало сокровенные части груди своими тончайшими полосками.

Сьенега двигалась так, что ее пышный бюст сжимался и выглядел еще соблазнительнее.

Звезда сидела на коленях, и камера задела также, что она надела крохотные плавки-бикини.

За два часа пост собрал почти 5000 просмотров и много комментариев.

Пользователи сети были поражены совершенными формами знаменитости и написали ей массу приятных слов.

"Вау, это божественно", - написал один из пользователей сети.

Напомним, Кассандра Сьенега предстала в крохотном розовом купальнике, и зеленом парео. Модель прикрыла самое интимное крохотными лоскутками ткани. Верх был настолько мал, что едва удерживал непослушный бюст, слегка подпрыгнув на нем.

Модель повыше натянула бретельки трусиков. Завершали образ различные аксессуары.

Ранее сообщалось, что Кассандра Сьенега позировала в черном купальнике с огромным декольте. Звезда показала упругую грудь, которая прямо выпирала из него. Модель раздвинула ноги, а руки задрала вверх, взявшись за волосы. Девушка соблазнительно выгнулась и закрыла глаза от удовольствия.

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