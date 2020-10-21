Відома модель Кассандра Сьєнега з "Playboy" показала себе і розповіла про Хелловін

На фото Кассандра позувала в чорному топі і спідниці з золотими вставками. На руках можна побачити мішуру у красуні. Дівчина зібрала волосся в два хвостика, а сама на колінах нагнулася вперед, показуючи в прозорому вбранні пишні груди. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку.

"Це прекрасні фотографії в моєму неслухняному вбранні чирлідерші", - написала модель під фото.

На другому фото красуня показала себе вже в іншому ракурсі. Дівчина на колінах стояла і задирала спідницю, показуючи стрінги під нею.

"Спасибі, я так рада, що всім це так подобається", - додала зірка.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Виглядає дуже весело", "гаряча і неслухняна", "схожа на ляльку", "фантастично чудово", "Сексуальна красива чирлідерша", "Володарка найпривабливішої зовнішності".

Повідомлялося, що відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) блиснула ідеальними формами, вийшовши з басейну.

Модель в чорному бікіні ефектно вийшла з води. Купальник красиво натягнувся на грудях, обтягнувши і притиснувши її.

Нагадавши, Кассандра Сьєнега з "Playboy" в образі розпусної Школярки вразила видом в міні спідниці

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