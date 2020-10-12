Известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) выставила напоказ свое тело в красном белье 

Звезда блистает в рамках различных смелых фотосъемках, а позже хвастается кадрами на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. Так, красотка опубликовала новое фото в сториз. 

Сьенега сидела в красном белье на тонких бретельках. Крохотные лоскутки прикрыли лишь самые сокровенные зоны знаменитости: "Вот это видок!". 

Маленький купальник обтянул большую грудь и видно, что ему было тяжело удерживать ее. 

Тончайшая бретелька растянулась между формами из-за этого образ выглядел еще пикантнее. 

Популярные статьи сейчас

Гривна после выходных задавит доллар, курс валют удивит переменами: новый прогноз НБУ

Как сегодня выглядят звезды «Иронии судьбы», «Любовь и голуби» и других советских фильмов: фото тогда и сейчас

Обнаженная Анджелина Джоли свела с ума хищной красотой и пикантными изгибами: «Просто фантастика»

Украинка с 13-м размером задвинула Олю Полякову на второй план своим декольте: «Красивее всех звезд»
Показать еще

Трусики на маленьких бретельках подтянулись выше бедер, тем самым подчеркнув их изгиб. 

Черные локоны на голове создавали пышную шевелюру, а макияж с акцентом на губы придавал соблазнительности образу. 

Фото не собрало много лайков и комментариев, ведь в сториз нет такой возможности, но можно с уверенностью сказать, что оно произвело фурор среди поклонников. 

Напомним, Кассандра Сьенега примерила боди с кружевом персикового цвета. Красотка приспустила бретельки, едва не засветив сочные размеры. 

Такие жаркие фото стали выглядеть еще пикантнее благодаря красивой позе звезды на коленях. 

Завершили образ модели серьги и шляпка. 

Ранее сообщалось, что Кассандра Сьенега позировала с подругой в одной розовой юбочке, выставив назад ягодицы. 

Роскошная брюнетка распустила волосы, который легли волнами на спине. Модель прижалась к своей жаркой подружке-блондинке щекой. Обе смотрели в камеру из-под пышных ресниц. 

Напомним, Кассандра Сьенега из "Playboy" в мини-бикини устроила бесстыжее шоу на роликах

Также Politeka сообщала, что Кассандра Сьенега из "Playboy" в мини-бикини смело раздвинула ножки у бассейна 

А еще Politeka писала, что Кассандра Сьенега из "Playboy" едва удержала сияющий бюст в микро-бикини