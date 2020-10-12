Известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) выставила напоказ свое тело в красном белье
Звезда блистает в рамках различных смелых фотосъемках, а позже хвастается кадрами на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. Так, красотка опубликовала новое фото в сториз.
Сьенега сидела в красном белье на тонких бретельках. Крохотные лоскутки прикрыли лишь самые сокровенные зоны знаменитости: "Вот это видок!".
Маленький купальник обтянул большую грудь и видно, что ему было тяжело удерживать ее.
Тончайшая бретелька растянулась между формами из-за этого образ выглядел еще пикантнее.
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Трусики на маленьких бретельках подтянулись выше бедер, тем самым подчеркнув их изгиб.
Черные локоны на голове создавали пышную шевелюру, а макияж с акцентом на губы придавал соблазнительности образу.
Фото не собрало много лайков и комментариев, ведь в сториз нет такой возможности, но можно с уверенностью сказать, что оно произвело фурор среди поклонников.
Напомним, Кассандра Сьенега примерила боди с кружевом персикового цвета. Красотка приспустила бретельки, едва не засветив сочные размеры.
Такие жаркие фото стали выглядеть еще пикантнее благодаря красивой позе звезды на коленях.
Завершили образ модели серьги и шляпка.
Ранее сообщалось, что Кассандра Сьенега позировала с подругой в одной розовой юбочке, выставив назад ягодицы.
Роскошная брюнетка распустила волосы, который легли волнами на спине. Модель прижалась к своей жаркой подружке-блондинке щекой. Обе смотрели в камеру из-под пышных ресниц.
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