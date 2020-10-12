Известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) выставила напоказ свое тело в красном белье

Звезда блистает в рамках различных смелых фотосъемках, а позже хвастается кадрами на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. Так, красотка опубликовала новое фото в сториз.

Сьенега сидела в красном белье на тонких бретельках. Крохотные лоскутки прикрыли лишь самые сокровенные зоны знаменитости: "Вот это видок!".

Маленький купальник обтянул большую грудь и видно, что ему было тяжело удерживать ее.

Тончайшая бретелька растянулась между формами из-за этого образ выглядел еще пикантнее.

Трусики на маленьких бретельках подтянулись выше бедер, тем самым подчеркнув их изгиб.

Черные локоны на голове создавали пышную шевелюру, а макияж с акцентом на губы придавал соблазнительности образу.

Фото не собрало много лайков и комментариев, ведь в сториз нет такой возможности, но можно с уверенностью сказать, что оно произвело фурор среди поклонников.

Напомним, Кассандра Сьенега примерила боди с кружевом персикового цвета. Красотка приспустила бретельки, едва не засветив сочные размеры.

Такие жаркие фото стали выглядеть еще пикантнее благодаря красивой позе звезды на коленях.

Завершили образ модели серьги и шляпка.

Ранее сообщалось, что Кассандра Сьенега позировала с подругой в одной розовой юбочке, выставив назад ягодицы.

Роскошная брюнетка распустила волосы, который легли волнами на спине. Модель прижалась к своей жаркой подружке-блондинке щекой. Обе смотрели в камеру из-под пышных ресниц.

Напомним, Кассандра Сьенега из "Playboy" в мини-бикини устроила бесстыжее шоу на роликах

Также Politeka сообщала, что Кассандра Сьенега из "Playboy" в мини-бикини смело раздвинула ножки у бассейна

А еще Politeka писала, что Кассандра Сьенега из "Playboy" едва удержала сияющий бюст в микро-бикини